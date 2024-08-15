Гривня зміцнилась після історичного падіння щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

Курс гривні зміцнюється після падіння до нового історичного рекорду щодо євро напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 16 серпня, на рівні 41,1382 грн/$, порівняно із 41,3262 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 24 копійки – до 45,3055 грн за євро. У четвер, 15 серпня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 45,5497 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.