"Тіньовий флот" нафтових танкерів дозволив Росії пом’якшити вплив санкцій, – Bloomberg

Зусилля Росії зі зміцнення "тіньового флоту" нафтових танкерів у першій половині 2024 року допомогли пом'якшити вплив санкцій Заходу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Інституту KSE, передає enkorr.

Розширення "тіньового флоту" пояснює, чому дисконт на російську нафту перестав зростати.

"Відсутність обмежень потужності пояснює, чому дисконт до цін на російську нафту не збільшувався останніми місяцями, а експортні доходи були високими", – зазначає Bloomberg.

Також зауважується, що понад 100 нових суден, які не перевозили російську нафту минулого року, зробили це в першій половині поточного року.

Як працює тіньовий флот Путіна?

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.