Uklon може відновити роботу під час комендантської години. Але лише у деяких містах

Український сервіс онлайн-виклику авто Uklon може відновити доступ до поїздок вночі у деяких містах України.

Про керівник компанії Сергій Гришков розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Ми маємо низку офіційних запитів від місцевих адміністрацій, які просять нас повернути роботу сервісу в комендантську годину", – сказав СЕО Uklon.

За його словами, відновити роботу сервісу вночі можуть у деяких містах на Заході України.

Він додав, що наразі компанія обговорює можливість відновлення поїздок вночі з місцевими державними й воєнними органами та силовими структурами.

"Конкретних термінів поки що немає", – додав Гришков.

Як повідомлялося, Uklon був єдиним великим сервісом виклику таксі, який працював під час комендантської години. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Однак у березні 2024 року Uklon вирішив закрити можливість замовити авто у комендантську годину після звернення Патрульної поліції Києва.

Звернення поліції з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі "Джокер". Водночас у каналі оприлюднено прайс на припинення публікацій на певну тематику (від $389 000) та видалення інформації (від $236 000).

Журналісти з’ясували, що Тelegram-каналом "Джокер" керує 29-річний "слуга народу" Роман Кравець, який живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною і регулярно витрачає мільйони гривень на придбання автомобілів та подорожі за кордон навіть під час війни.

Чи передбачене покарання за порушення комендантської години?

Як повідомлялося, у січні 2024 року Верховна Рада провалила голосування за закон, який мав запровадити відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Для його ухвалення в цілому не вистачило голосів, тож законопроєкт відправили на повторне друге читання, яке досі не відбулось.

Законопроєкт передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне – 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.