Завтра відключень не буде, проте українців просять не вмикати одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00, – "Укренерго"

Завтра, 16 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", – закликали в "Укренерго".

Як повідомлялося, 15 серпня енергетики фіксують зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

Водночас, попри зростання споживання електроенергії, застосування заходів обмеження не прогнозується.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.