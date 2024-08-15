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Новини
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Нацбанк перевірить власників фінустанов на наявність російських паспортів

россия,паспорт

Національний банк України разом із правоохоронними органами найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів Росії.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що в них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", – сказав Олійник.

Зокрема, йдеться про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів Росії у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з аналогічною проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти Росії.

"Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ, – ред.), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", – зазначив він.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.

"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", – констатував Олійник

Нацбанк 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").

"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із Російською Федерацією", – вказувалося сайті регулятора.

Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.

Автор: 

НБУ (9266) паспорт (234) перевірка (639) росія (14183)


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Топ коментарі
+11
ОПу треба перевірити
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15.08.2024 20:29
+6
та не поспішайте, а то ще на казино та іншу букме.идву вийдете, тоді вже точнісінько, що Шефіра рикошетом доб'є.
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15.08.2024 20:09
+6
Зробіть засстосунок Банк+. Хто не оновить дані по громадянству до 16 вересня - штраф 250 млн грн, потім в бусик і касиром в Ощадбанк пенсії видавати.
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15.08.2024 21:43
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та не поспішайте, а то ще на казино та іншу букме.идву вийдете, тоді вже точнісінько, що Шефіра рикошетом доб'є.
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15.08.2024 20:09 Відповісти
В первую очередь тех кто раньше в Сбербанке работали и одна дама еще в Нацбанк устроилась замом пару лет нельзя.
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15.08.2024 20:16 Відповісти
чергова тупа профанація!
****, да скільки ж можна?
у нбу є повноваження перевіряти громадянство?
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15.08.2024 20:21 Відповісти
Замість рахунків й бізнесів, як в Україні, так й за кордоном..

Треба визвати сантехніка, щоб електрику перевірив
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15.08.2024 20:31 Відповісти
А що ти так " вспошошився", росіянин? Боїшся, що у твоїх роботодавців ліцензії позабирають ?
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15.08.2024 23:43 Відповісти
ОПу треба перевірити
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15.08.2024 20:29 Відповісти
Через розтин.
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15.08.2024 21:40 Відповісти
а також депутатів, їх помічників, членів уряду, міністрів, прокурорів та суддів. А почати перевірку тре з ОПи.
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15.08.2024 20:46 Відповісти
шалено ("неистово") зигую !!!
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15.08.2024 20:52 Відповісти
Попередили є кілька місяців почистити хвости.
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15.08.2024 21:05 Відповісти
Тобто усім було ПО***й
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15.08.2024 21:15 Відповісти
Зробіть засстосунок Банк+. Хто не оновить дані по громадянству до 16 вересня - штраф 250 млн грн, потім в бусик і касиром в Ощадбанк пенсії видавати.
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15.08.2024 21:43 Відповісти
Пишного провірте
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15.08.2024 22:08 Відповісти
В більшості це Фунти. Дніпровські Фунти від Беніних смотрящих, які в Австрії.
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15.08.2024 22:32 Відповісти
То чому ж до влади допускають людей у кого найближчі родичі мають рос. громадянство ??
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15.08.2024 22:55 Відповісти
Патамуша так рєшіл нарот уставшій от майдана і вайні. От і сидять подоляки із братами ГУРівцями в охороні Вові, казки йому на ніч розказують, щоб Вовік добре відпочивав..
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15.08.2024 23:46 Відповісти
Швидкі кредити? Вербування в палії боржників? Геніально! Слимаки.
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15.08.2024 23:17 Відповісти
ПАСПОРТИ ПЕРЕВІРЬТЕ У ЄРМАКА І ІНШИХ КОЗАЧКІВ..У ТАТАРОВА...
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16.08.2024 06:01 Відповісти
Там і без перевірки все ясно, там на фейсі все написано великими літерами.
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16.08.2024 08:50 Відповісти
,,Поздно Сара Боржоми пить, когда почки отвалились...,, . Услыхал впервые в Одессе в 1974 г---- всю жизнь помню, помогает окончательно.
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16.08.2024 06:51 Відповісти
Блискавична реакція.Всього майже через три роки війни.
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16.08.2024 07:23 Відповісти
З 2014 - го війни не було?
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16.08.2024 08:51 Відповісти
а 10 лет нацбанк все устраивало???
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16.08.2024 09:45 Відповісти
Также как и нацбанк и нкцпрф устраивала работа в Украине пророссийской АО "Украинская биржа" через которую регианалы выводили капитал с схемами на фондовом рынке акций, а зеленые за откаты закрывли на это глаза, пока США не прижали чтоб аннулировали лицензию ей, и только 8 июля у нее забрали лицензию
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16.08.2024 15:32 Відповісти
А Дерьмака с Татаровым и внештатным советником Дерьмака Магомедовым с https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР за яйца брать будут за то что получили откаты от Кушнира с женой с Киевгорстроя и завхоза Януковича Кравца за схемы с холдингом, с налогами и схемы с акциями и вывод капитала через рынок ценных бумаг через подконтрольный Кристалбанк?
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16.08.2024 15:25 Відповісти

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