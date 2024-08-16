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Новини
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В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу

канабіс,медичний,каннабіс

Із 16 серпня в Україні вводиться в дію Закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних та промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що МОЗ спільно з Міністерством аграрної політики, Держлікслужбою, МВС, Національною поліцією та іншими органами виконавчої влади розробили підзаконні акти, які врегульовують всі процеси та дозволятимуть пацієнту отримати ліки з медичного канабісу.

Найголовніші зміни, які впроваджені, – дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною – тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Крім того, щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені Ліцензійні умови, які незабаром розгляне уряд. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель – від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.

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Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, робота якої вже врегульована нормативно та після технічних розробок запрацює восени цього року.

Важливо, що кожна операція з медичним канабісом повинна бути зареєстрована в електронній системі упродовж наступного дня після її здійснення. Фіксуватимуться та обліковуватимуться понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об’єктів обліку.

Також до системи вноситимуться інформація про виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадка рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо.

Дозволяється також імпорт рослинної субстанції канабісу, з якої можливо виготовити ліки в аптеці. Для ввезення в Україну сировини ліцензований імпортер повинен отримати в Держлікслужбі відповідний дозвіл та не перевищувати встановлені державою квоти.

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Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

У законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу.

Як повідомлялося, закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому цього року

Автор: 

медицина (615) МОЗ (1441) канабіс (31)


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Топ коментарі
+6
Ой лишенько, тепер по вечорах промова буде більш потужна
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16.08.2024 10:03
+5
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:09
+4
У аграрних університетах на факультет "Коноплеводство" конкурс 20 чоловік на місце.
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16.08.2024 09:59
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16.08.2024 09:54 Відповісти
Схеми - наше все
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16.08.2024 10:00 Відповісти
Схеми думаю вже готові і прийняті)
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16.08.2024 11:00 Відповісти
У аграрних університетах на факультет "Коноплеводство" конкурс 20 чоловік на місце.
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16.08.2024 09:59 Відповісти
гарний жарт ...
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16.08.2024 10:16 Відповісти
Загалом це не жарт - у Німеччині так і є. Величезна популярність цього напрямку у вузах.
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16.08.2024 10:21 Відповісти
так то в Німетчині ... У нас арго-ВУЗи, вони ж агроакадемії, агроуніверситети, випускають в основному спеціалістів широкого профілю - агрономів, зоотехніків, землевпорядників, будівельників, електриків, економістів і тд.тп. ...
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16.08.2024 10:24 Відповісти
Та ні друже - нажаль "агрономів широкого профілю" не випускають.
Широкий профіль це інше - до прикладу на кацапах поштар (почтальон) одночасно є фельдшеро-акушером, а почта в росії одночасно є пунктом швидкої допомоги - ось приклад широкого профілю
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16.08.2024 12:30 Відповісти
То шо можна вже йти за рецептом до лікаря?
Чи знов до кума? 😁
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16.08.2024 10:00 Відповісти
Ой лишенько, тепер по вечорах промова буде більш потужна
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16.08.2024 10:03 Відповісти
та ні, канабіс розслаблює
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16.08.2024 10:22 Відповісти
ото я зранку відчуваю, що чогось добре мені!
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16.08.2024 10:07 Відповісти
Нарешті, Перша ПОТУЖНА РЕФОРМА від Зеленського.
Це прорив!
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16.08.2024 10:09 Відповісти
і це правда
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16.08.2024 10:24 Відповісти
Над ким смієшся? Над психічно хворими людьми що потребують лікування?
ставиш себе в один ряд з нацистами що спалювали психічно хворих в печах?
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16.08.2024 12:34 Відповісти
А навіщо ти у президенти обирав "психічно хвору людину що потребує лікування"?
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16.08.2024 12:54 Відповісти
Діагноз ставить медична комісія.
Де діагноз твого президента?
Лише кацапи та фашисти дозволяють собі жарти над аутистами.
Друже - хто ти?
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16.08.2024 13:09 Відповісти
тебе процитувати, як зе-шобла "ставила діагнози" окремим людям та всім скопом?
чи сам зможеш знайти в гууглі?
і чому це ти "психічно хворих людей" обмежуєш тільки аутистами?
Друже - хто ти?
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16.08.2024 13:16 Відповісти
накуй мені твій зеля? шо ти мелеш з бодуна.
В цій темі взагалі повинні бути або позитивні коментарі або ніяких.
Кожен хто жартує над "психічно хворими людьми" - або кацап або фашист.
Ти ще не знаєш що ТЕБЕ чекає - онкологія чи паркінсон.
В старості - коли тебе струситиме паркінсон лише канабіс дасть тимчасовий спокій.
Тому заспокойся.
На цьому, друже - закінчимо.
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16.08.2024 13:26 Відповісти
а накуй мені ТИ та твої ТАРГАНИ в цій темі?
якщо ТИ весь час "на одній хвилі" та то твої проблеми.
і заспоїтись, судячи з всього потрібно теж тобі.
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16.08.2024 13:40 Відповісти
Друже я бачу що твої думки про зеленого довели тебе до нервового зриву.
Не можна ж так себе заводити - та плюнь ти на того зеленого - власне здоров'я дорожче.
Скоріш біжи за рецептом заспокійливого - канабісу або валєрьянки...
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16.08.2024 13:46 Відповісти
в мене нервовий зрив?
то в тебе галюцинації!
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16.08.2024 13:51 Відповісти
Добре, добре, пацієнте - заспокійтеся - хай буде по вашому.
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16.08.2024 13:57 Відповісти
Контролерів по аптеках теж понаставляєте? Скільки ж то 'своїх' можна прилаштувати. А хабарів на ліцензіях неміряно..
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16.08.2024 10:18 Відповісти
Тобто вже модна вирощувати? Чи лише ефективним менеджерам??
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16.08.2024 11:35 Відповісти
О, хтось уже курнув добряче...
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16.08.2024 12:21 Відповісти
Плекаємо молоду поросль!
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16.08.2024 12:57 Відповісти
Ну все. Збулась мрія Зезидента..
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16.08.2024 15:24 Відповісти

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