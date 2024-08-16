В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу

Із 16 серпня в Україні вводиться в дію Закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних та промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що МОЗ спільно з Міністерством аграрної політики, Держлікслужбою, МВС, Національною поліцією та іншими органами виконавчої влади розробили підзаконні акти, які врегульовують всі процеси та дозволятимуть пацієнту отримати ліки з медичного канабісу.

Найголовніші зміни, які впроваджені, – дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною – тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Крім того, щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені Ліцензійні умови, які незабаром розгляне уряд. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель – від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.

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Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиметься електронною системою, робота якої вже врегульована нормативно та після технічних розробок запрацює восени цього року.

Важливо, що кожна операція з медичним канабісом повинна бути зареєстрована в електронній системі упродовж наступного дня після її здійснення. Фіксуватимуться та обліковуватимуться понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об’єктів обліку.

Також до системи вноситимуться інформація про виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадка рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо.

Дозволяється також імпорт рослинної субстанції канабісу, з якої можливо виготовити ліки в аптеці. Для ввезення в Україну сировини ліцензований імпортер повинен отримати в Держлікслужбі відповідний дозвіл та не перевищувати встановлені державою квоти.

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Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

У законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу.

Як повідомлялося, закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому цього року.