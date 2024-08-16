Найбільша світова нафтосервісна компанія SLB розширює діяльність у Росії, – FT

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB (раніше – Schlumberger) продовжує розширювати свою діяльність у Росії після виходу з ринку її основних західних конкурентів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Як пише Financial Times, американська компанія підписала нові контракти та найняла сотні співробітників, передає Forbes.

Зазначається, що Захід уникає запровадження всеосяжних санкцій щодо нафтосервісних компаній у Росії через побоювання, що це може обмежити експорт нафти та спровокувати стрибок світових цін.

Загалом SLB ще у липні 2023 року публічно пообіцяла припинити "постачання продукції та технологій до Росії" зі своїх глобальних обʼєктів.

Утім, документи свідчать, що компанія продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, завізши обладнання на суму $17,5 млн у період із серпня по грудень 2023 року (остання дата доступних записів). З цієї суми $2,2 млн були заявлені як вироблені SLB або її дочірніми компаніями.

Співрозмовник, близький до компанії, наголошує, що імпорт не "з обʼєкта SLB", а отже, "відповідає публічним заявам компанії та міжнародним санкційним нормам".

Минулого року операції в РФ принесли 5% від виручки групи у розмірі $33,1 млрд, а штат співробітників становив близько 9 000 осіб. Згідно з регулюючими документами США, на кінець 2023 року компанія підтримувала в країні чисті активи на суму $600 млн.

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SLB постачала обладнання деяким найбільшим нафтовим компаніям Росії, включаючи "Лукойл".

Виручка основного російського дочірнього підприємства SLB збільшилася на 527 млн рублів, до 27,3 млрд рублів ($307 млн) у 2023-му порівняно з роком раніше.

Документи, отримані Global Witness і з якими ознайомилося видання, показують, що в грудні російський підрозділ SLB підписав контракт із Всеросійським науково-дослідним геологічним нафтовим інститутом, який зобовʼязує компанію допомагати йому в створенні моделей родовищ нафти та газу, що можуть бути використані для розроблення проєктів.

Також журналісти виявили понад 1000 оголошень про роботу, розміщених компанією з грудня, в яких шукають кандидатів на посади від водіїв до хіміків та геологів.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року НАЗК внесло корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій російський бізнес.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

Раніше агентство Reuters з'ясувало, що SLB після вторгнення Росії в Україну розширила свій бізнес у Росії, отримуючи контракти на обслуговування та обладнання від конкурентів – Halliburton Co і Baker Hughes Co, які пішли з російського ринку.