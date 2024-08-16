Відключення світла можуть повернутися: "Укренерго" попередило про дефіцит в енергосистемі наступного тижня (оновлено)

Починаючи із 17 серпня, в Україні очікується збільшення споживання електроенергії через спеку, що може призвести до застосовування графіків відключень.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", – зазначила вона.

Свєю чергою у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" також попередили, що через значне підвищення температури повітря і очікуване зростання споживання електроенергії наступного тижня можуть відновити застосування графіків відключень споживачів.

В компанії попередили, що наступного тижня в Україну може повернутися спека, за прогнозами синоптиків, температура повітря може підвищитися до +28-30°С по всій території країни.

"Зі зростанням стовпчика термометра диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%. Для того, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. На жаль, додаткових обсягів потужності в системі немає", – констатували в "Укренерго".

Тому, у разі значного зростання споживання, диспетчерський центр "Укренерго" буде змушений вживати всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми і компенсації дефіциту.

"Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн. За потреби – застосовуватиме заходи обмеження споживання", – попередили в "Укренерго".

В компанії вчергове закликали побутових споживачів ощадливо споживати електроенергію протягом доби, а бізнес – збільшити імпорт з країн ЄС.

Як повідомлялося, наразі графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

При чому 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.