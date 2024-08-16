Націоналізованому заводу "Аерок" повернули арештовані кошти з відсотками на 244 мільйони

Нацагентство з управління активами (АРМА) повернуло націоналізованому заводу "Аерок", який раніше належав російському олігарху, арештовані кошти з відсотками на загальну суму у 243,9 млн грн.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Сума нарахованих відсотків за час, поки актив був в управлінні АРМА, становить 47 млн грн.

За її словами, кошти були арештовані на рахунках ТОВ "Аерок", коли компанія ще належала колишнім власникам. Після націоналізації підприємства та переходу його у власність держави, рішенням суду арешт було знято, і АРМА змогло повернути кошти вже державному підприємству.

"Очікуємо, що ці кошти допоможуть відновити діяльність підприємства, виплатити зарплати працівникам та сплатити податки", – наголосила Дума.

Читайте також: Фонд держмайна оцінив конфіскований у російського олігарха завод "Аерок" у майже 1 мільярд гривень

Як повідомлялося, жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.