У Приморському краї РФ масштабна аварія в енергосистемі: немає світла і зв’язку, зупинилися потяги

У Приморському краї РФ у п’ятницю, 16 серпня, стався масштабний збій у подачі електрики. Мешканці також повідомляють про проблеми зі зв’язком.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зокрема, світло відключилося у Владивостоці, Надєждинську, Фокіно, Находці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. За даними Primamedia, у регіоні зупинилися електрички, низка мешканців скаржиться на проблеми з мобільним інтернетом.



Про перебої у роботі мобільного зв'язку також розповіли жителі Владивостока. За їхніми словами, проблеми виникли у кількох районах. У місті, як зазначається, перестали працювати банкомати, світлофори та електрички. Енергопостачальні організації отримали 2,5 тисяч скарг від місцевих користувачів.



В уряді регіону повідомили, що відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРСК), і що фахівці вже ведуть відновлювальні роботи.

"Вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає, розрахунковий час усунення проблеми – приблизно година", – зазначили представники влади виданню ТАСС.



Попередня причина відключення електроенергії у Примор'ї – технологічне порушення роботи обладнання Приморської районної електростанції.

Як повідомлялося, у липні спостерігалися масштабні проблеми з електропостачанням у південних регіонах РФ. Вони загострилися після збою на Ростовській атомній електростанції (АЕС) 16 липня. Тоді автоматика відключила один із енергоблоків через проблеми на турбогенераторі АЕС.

Обмеження електропостачання запроваджували у Ростовській області, окупованому Криму, Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, та Кабардино-Балкарії.