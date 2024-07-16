Мільйони росіян залишились без світла через аварійне відключення енергоблоку АЕС

У південних регіонах Росії обмежили споживання електроенергії через масштабний збій у роботі найбльшої на півдні РФ Ростовської атомної електростанції (АЕС).

За офіційними даними "Росатома", один з енергоблоків АЕС відключився від електромережі під дією автоматичного захисту через проблеми з турбогенератором, повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Через збій на АЕС було порушено енергопостачання на півдні Росії, зокрема в Краснодарі та населених пунктах на узбережжі Чорного моря. У регіоні запровадили обмеження споживання на 1,5 ГВт, повідомили у Міненерго РФ. Станом на 17:00 вівторка обсяг обмежень зменшили на 500 МВт.

За даними Єдиної чергової диспетчерської служби, у Краснодарі залишились без енергопостачання понад 100 електропідстанцій, близько 100 вулиць залишилися без світла. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси, не працюють 150 світлофори, пише місцеве видання "Кубанські новини". Також є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Анапи, Геленджика, Новоросійська та Майкопа.

Електроенергії немає і в анексованому Криму. У Севастополі також відключені світлофори, на півострові діють віялові відключення дві за дві години, уточнює видання "Важные истории".

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Ростовська АЕС розташована під Волгодонськом. Вона складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція у південних регіонах РФ, її встановлена потужність становить 4 ГВт. Ця АЕС забезпечує електроенергією південні регіони та Північний Кавказ із населенням понад 26 млн осіб. Третій енергоблок АЕС було виведено у плановий ремонт 22 червня.

Як повідомлялося, масові відключення електроенергії відбуваються у Краснодарському краї останні два тижні.

Наймасштабніша аварія сталася 9 липня, коли без світла залишилося 325 тисяч жителів Кубані. У Міненерго стверджували, що причиною стало "високе сезонне споживання, спричинене літніми температурними максимумами": щоб урятуватися від задухи люди масово включали кондиціонери та вентилятори, і мережі не витримали такого навантаження.

Через це російська влада запровадила віялові відключення світла у низці населених пунктів, у тому числі в Новоросійську. Крім Краснодарського краю, аналогічні заходи також вживали у Ростовській області 6 липня.



