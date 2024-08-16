У всіх пунктах пропуску на кордоні України запрацювала автоматизована система митного оформлення

Державна митна служба 15 серпня успішно завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення в усіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

"Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу. Крім того, нова система забезпечує прискорення перетину кордону для громадян", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що перехід на нову систему відбувався поступово, без зупинки процесу митного оформлення.

Однією з ключових складових нової системи стало її інтегрування з новою автоматизованою системою управління ризиками. Ця система дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон.

Як наголосили митники, попереду заплановане введення додаткових складових, спроєктованих з урахуванням необхідності подальшої європейської інтеграції. Ці нововведення базуються на підходах та процесах, що діють у країнах ЄС, і дозволять ще більше покращити взаємодію з європейськими митними системами.

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Зазначається, що за фінансової підтримки міжнародних партнерів вдалося створити нову відмовостійку та катастрофостійку ІТ інфраструктуру, яка забезпечує безперебійність роботи системи й максимальний захист даних навіть у найскладніших умовах.

Цифрова трансформація залишається основою перезавантаження митної служби України, наближаючи її до європейських стандартів, підсумували в ДМС.

Як повідомлялося, на початку серпня міністр фінансів Сергій Марченко презентував послам та представникам місій країн-членів "Великої сімки" бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.