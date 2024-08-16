Забудовник Столар приватизував держпідприємство з ділянкою землі поруч із НСК "Олімпійський" у центрі Києва

Переможцем приватизаційного аукціону з продажу держпідприємства з ділянкою землі у центрі Києва стала фірма забудовника Вадима Столара.

На онлайн-аукціоні з приватизації єдиного майнового комплексу державного автотранспортного підприємства "Автомехбаза" переможець запропонував сплатити за об'єкт 80,6 млн грн, а також 16,1 млн грн ПДВ, повідомляє пресслужба Фонду держмайна (ФДМУ).

Об’єкт розташований у центрі Києва – у провулку Лабораторному, 7а, в Печерському районі, поруч із НСК "Олімпійський, міською клінічною лікарнею та церквою св. Миколая Мірлікійськогo.

До придбаного об’єкта входять: адміністративна споруда, КПП, гаражні бокси, склади, майстерні, трансформаторну підстанцію тощо. Також 26 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1979 – 2006 року випуску та 86 одиниць рухомого майна, що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації.

Загальна площа будівель і споруд об'єкта приватизації становить 1675,7 кв. м. У постійному користуванні підприємства знаходиться ділянка площею понад 0,80 га з цільовим призначенням "Експлуатація та обслуговування будівель і споруд".

За даними у системі "Прозоро.Продажі", переможну ставку на аукціоні зробило ТОВ "Тауер групп". Згідно із поданими компанією документами, бенефіціарним власником фірми через АТ "ЗНВКІФ "Генезис" є обраний від "ОПЗЖ" народний депутат і відомий столичний забудовник Вадим Столар.

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Як повідомлялося, у лютому 2023 року СБУ проводила обшуки у Вадима Столара у справі про участь у схемах легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про процесуальний статус самого Столара у цій справі невідомо.

Тим часом бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані зі Столаром, з’ясували журналісти.