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Новини
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Забудовник Столар приватизував держпідприємство з ділянкою землі поруч із НСК "Олімпійський" у центрі Києва

столар

Переможцем приватизаційного аукціону з продажу держпідприємства з ділянкою землі у центрі Києва стала фірма забудовника Вадима Столара.

На онлайн-аукціоні з приватизації єдиного майнового комплексу державного автотранспортного підприємства "Автомехбаза" переможець запропонував сплатити за об'єкт 80,6 млн грн, а також 16,1 млн грн ПДВ, повідомляє пресслужба Фонду держмайна (ФДМУ).

Об’єкт розташований у центрі Києва – у провулку Лабораторному, 7а, в Печерському районі, поруч із НСК "Олімпійський, міською клінічною лікарнею та церквою св. Миколая Мірлікійськогo.

До придбаного об’єкта входять: адміністративна споруда, КПП, гаражні бокси, склади, майстерні, трансформаторну підстанцію тощо. Також 26 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1979 – 2006 року випуску та 86 одиниць рухомого майна, що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації.

Загальна площа будівель і споруд об'єкта приватизації становить 1675,7 кв. м. У постійному користуванні підприємства знаходиться ділянка площею понад 0,80 га з цільовим призначенням "Експлуатація та обслуговування будівель і споруд".

За даними у системі "Прозоро.Продажі", переможну ставку на аукціоні зробило ТОВ "Тауер групп". Згідно із поданими компанією документами, бенефіціарним власником фірми через АТ "ЗНВКІФ "Генезис" є обраний від "ОПЗЖ" народний депутат і відомий столичний забудовник Вадим Столар.

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Як повідомлялося, у лютому 2023 року СБУ проводила обшуки у Вадима Столара у справі про участь у схемах легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Про процесуальний статус самого Столара у цій справі невідомо.

Тим часом бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані зі Столаром, з’ясували журналісти.

Автор: 

земля (862) Київ (4678) приватизація (1347) забудова (219) Столар Вадим (26) ФДМУ (1364)


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ипсо..какое-то....
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16.08.2024 15:14 Відповісти
Страшно читати новини. Майже в кожній внутрішній орк-злодюга крадій, корупціонер, вільний і неув'язнений
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16.08.2024 15:17 Відповісти
А чьому не вказується що цей хмирь з партіі "опзж"?Які зараз партнери "слуг" і банковой.
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16.08.2024 15:23 Відповісти
Ще ображаємося на США, що нам мало дають зброї.
Ця Зе влада давно себе показала, як влада корупціонерів
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16.08.2024 16:17 Відповісти
просто розстріляти і не заморочуватися судами і пошуками хто винний? Гнида весь Київ загажує і всіх киян раком ставить, щоб бабло зрубати.
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16.08.2024 21:19 Відповісти
А Дерьмака с Татаровым и внештатным советником Дерьмака Магомедовым с https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР за яйца брать будут за то что получили откаты от Кушнира с женой с Киевгорстроя и завхоза Януковича Кравца за схемы с холдингом, с налогами и схемы с акциями и вывод капитала через рынок ценных бумаг через подконтрольный Кристалбанк?
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17.08.2024 00:40 Відповісти
бардак це система порядку Украіни-плати і насолоджуйся
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17.08.2024 18:09 Відповісти
все это результат выборов 19 года, Отупевшее быдло голосующее по приколу привело к власти самые отстойные Отбросы, которые в свое время были шестерками, шавками, членос.....ми ОПГ рЫги, вот результат....хитрожопое пархатое ОПЗЖопное существо в связке с фсбэшником Елдаком, татаровим под молчаливым согласием бениного Оманского Нарика разворовывают все , что можно не неся ни какой ответственности , а вы бараны воюйте....
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18.08.2024 09:13 Відповісти

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