БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 363 16

Росіянам різко піднімуть ціни на китайські автомобілі через проблеми з платежами

авто,права,дорога,пдр,водійське,посвідчення,водій,водійські,водії

Ціни на китайські автомобілі в Росії у вересні зростуть на 10% через проблеми з переказом коштів у Китай.

Про це повідомили в асоціації "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), передає The Moscow Times.

В організації зазначили, що платежі йдуть до Китаю півтора-два місяці, а деякі повертаються назад, що різко збільшує собівартість доставки.

"Ми працювали з чотирма великими китайськими банками та одним російським. Скрізь гальмуються платежі. Автодилери не можуть оплатити замовлення на автомобілі та поставки запчастин", – розповів президент РОАД Алексєй Подщеколдін.

Також негативний вплив на дилерів мало підвищення ключової ставки Центробанку РФ до 18%, оскільки воно спричинило збільшення ставок за комерційними кредитами до 26-30%.

"За такої вартості грошей бізнес втрачає по 2% на місяць, не маючи жодної віддачі. З урахуванням двомісячного підвисання оборотних коштів, продавці автомобілів втратили приблизно 8% вкладень", – пояснив Подщеколдін.

Як зазначається, проблеми з оплатою постачання автомобілів з Китаю вже призвели до зростання цін на нові машини в межах 5%, а до кінця 2024 року китайські автомобілі можуть подорожчати на 200-300 тис. руб. 

Зростання цін на авто в Росії

Із 1 жовтня в Росії планується підвищити утилізаційний збір на автомобілі – на 70-85%, а потім індексувати ще на 10-20% на рік до 2030 року.

Рік тому утільзбір уже підвищувався майже в чотири рази – з 1 серпня 2023 року. Тоді китайські компанії, які ще тільки завойовували російський ринок, взяли більшу частину тягаря на себе: так, китайці давали знижки, порівняні з розміром підвищення.

Наразі вони контролюють понад 50% ринку (а в червні на китайські бренди припало 63% проданих нових легкових автомобілів), і не факт, що вони поведуться, як рік тому.

Зазначається, що утильзбір, а також інші платежі на користь держави, роблять дешевий китайський автомобіль в Росії вдвічі дорожчим за його початкову ціну.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на автомобілі й дефіцит машин західних брендів, що пішли з Росії, призвело до незвичайної ситуації: машини з віком стають дорожчими. Так, автомобілі, куплені новими кілька років тому, зараз можна продати дорожче за їхню початкову ціну. 

До того росіяни стали частіше брати кредити під заставу транспортних засобів: за п'ять місяців 2024 року громадяни РФ заклали в банках 858,2 тис. автомобілів, мотоциклів та мопедів, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.

Автор: 

авто (4123) Китай (2124) росія (14183) санкції (4379) ціни (3442)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Коні, ішаки, собаки...ну і рікші...на цьому - все
показати весь коментар
16.08.2024 20:18
+2
гавно вапрос, аседлают пилісос.
показати весь коментар
16.08.2024 22:01
+1
дуже добре що у нас все добре з податками на авто.
показати весь коментар
16.08.2024 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коні, ішаки, собаки...ну і рікші...на цьому - все
показати весь коментар
16.08.2024 20:18 Відповісти
Окей, скажу про себе. бус ф.транзит 2009 - відремонтував кап. в цьому році(поки вистачить), додатк.Субару-лєгасі 2008 (вистачає, мало рухаюсь), на пенсії, працюю...Тобто, в моєму випадку - "на потім"...А взагалі, кількість кросоверів мене просто вражає...То може трохи тормознути
показати весь коментар
16.08.2024 20:32 Відповісти
дуже добре що у нас все добре з податками на авто.
показати весь коментар
16.08.2024 20:32 Відповісти
гавно вапрос, аседлают пилісос.
показати весь коментар
16.08.2024 22:01 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 22:08 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 22:24 Відповісти
А як підвищення ціни може вирішити проблему платежів?
показати весь коментар
16.08.2024 20:45 Відповісти
"За такої вартості грошей бізнес втрачає по 2% на місяць, не маючи жодної віддачі. З урахуванням двомісячного підвисання оборотних коштів, продавці автомобілів втратили приблизно 8% вкладень"

Нiяк. Дiлери вiдбивать бабки у покупцiв, т.я. не можуть впливати на перекази.
показати весь коментар
16.08.2024 21:32 Відповісти
Мабудь там є різні ліві схеми, через які можна проводити, але вони дорожчі, ніж просто перевести бабло.
показати весь коментар
16.08.2024 22:26 Відповісти
Цензор, правте!
Назва недокраїни-терориста, а також клички кацапів слід писати з малої літери.
показати весь коментар
16.08.2024 21:10 Відповісти
Ніззя. Женевська конвенція не дозволяє.
показати весь коментар
16.08.2024 22:11 Відповісти
Пора відновлювати виробництво базових для московії моделей 07 та 08
без усіляких там АБС, компьютерів, подушок безпеки та інших витребеньок загниваючої Европи.
Бо старший брат Китай спуску не дасть - все буде тільки дорожчати.
показати весь коментар
16.08.2024 21:22 Відповісти
Отак потихеньку,з усіх боків,до
мурляндії підкрадається голубий
песець.
показати весь коментар
16.08.2024 21:24 Відповісти
"Подщеколдін" ну ї прізвище. Що там "под щеколдою"..
показати весь коментар
16.08.2024 21:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 