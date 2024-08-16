Росіянам різко піднімуть ціни на китайські автомобілі через проблеми з платежами

Ціни на китайські автомобілі в Росії у вересні зростуть на 10% через проблеми з переказом коштів у Китай.

Про це повідомили в асоціації "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), передає The Moscow Times.

В організації зазначили, що платежі йдуть до Китаю півтора-два місяці, а деякі повертаються назад, що різко збільшує собівартість доставки.

"Ми працювали з чотирма великими китайськими банками та одним російським. Скрізь гальмуються платежі. Автодилери не можуть оплатити замовлення на автомобілі та поставки запчастин", – розповів президент РОАД Алексєй Подщеколдін.

Також негативний вплив на дилерів мало підвищення ключової ставки Центробанку РФ до 18%, оскільки воно спричинило збільшення ставок за комерційними кредитами до 26-30%.

"За такої вартості грошей бізнес втрачає по 2% на місяць, не маючи жодної віддачі. З урахуванням двомісячного підвисання оборотних коштів, продавці автомобілів втратили приблизно 8% вкладень", – пояснив Подщеколдін.

Як зазначається, проблеми з оплатою постачання автомобілів з Китаю вже призвели до зростання цін на нові машини в межах 5%, а до кінця 2024 року китайські автомобілі можуть подорожчати на 200-300 тис. руб.

Зростання цін на авто в Росії

Із 1 жовтня в Росії планується підвищити утилізаційний збір на автомобілі – на 70-85%, а потім індексувати ще на 10-20% на рік до 2030 року.

Рік тому утільзбір уже підвищувався майже в чотири рази – з 1 серпня 2023 року. Тоді китайські компанії, які ще тільки завойовували російський ринок, взяли більшу частину тягаря на себе: так, китайці давали знижки, порівняні з розміром підвищення.

Наразі вони контролюють понад 50% ринку (а в червні на китайські бренди припало 63% проданих нових легкових автомобілів), і не факт, що вони поведуться, як рік тому.

Зазначається, що утильзбір, а також інші платежі на користь держави, роблять дешевий китайський автомобіль в Росії вдвічі дорожчим за його початкову ціну.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на автомобілі й дефіцит машин західних брендів, що пішли з Росії, призвело до незвичайної ситуації: машини з віком стають дорожчими. Так, автомобілі, куплені новими кілька років тому, зараз можна продати дорожче за їхню початкову ціну.

До того росіяни стали частіше брати кредити під заставу транспортних засобів: за п'ять місяців 2024 року громадяни РФ заклали в банках 858,2 тис. автомобілів, мотоциклів та мопедів, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Китайські бренди зайняли всі місця у п’ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.