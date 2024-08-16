Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні знижується щодо долара наприкінці робочого тижня, але стабільний щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 19 серпня, на рівні 41,2110 грн/$, порівняно із 41,1382 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився – 45,2991 грн за євро. У четвер, 15 серпня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 45,5497 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.