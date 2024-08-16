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Новини
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Врожай перевищив прогнози: В Україні завершили збирання пшениці

пшениця

В Україні завершили збирання врожаю пшениці, намолочено 21,7 мільйона тонн.

Пшеницю обмолочено на площі 4 846,1 тис. га, що становить 100% запланованих площ, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними Мінагрополітики, також завершено збір ячменю – намолочено 5,5 млн тонн з 1397,4 тис. га (100% запланованих площ).

Крім того, завершується збір гороху та ріпаку.

Гороху на площі 207,6 тис. га (99% запланованих) намолочено 458,5 тис. тонн, насіння ріпаку з 1 227,6 тис. га (98%) намолочено 3,4 млн тонн.

Серед регіонів за обсягами збирання зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1 075,7 тис. га.

Водночас найвища урожайність зафіксована у Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

Наразі Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. А аграрії Миколаївщини приступили до збирання соняшника.

Загалом в Україні станом на 16 серпня зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних. Новий врожай обмолочено на площі понад 7 945,8 тис. га, намолочено 31,82 млн тонн.

Читайте також: В Україні впало споживання пшениці через зменшення кількості населення, – Мінагрополітики

Як повідомлялося, раніше Мінагрополітики прогнозувало, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Наприкінці липня "Українська зернова асоціація" погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних. Зокрема, урожай пшениці в 2024 році очікувався на рівні 19,8 млн тонн (в 2023 році – 22 млн тонн), а ячменю – 4,95 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.

Автор: 

зерно (1868) Мінагрополітики (1362) пшениця (179) зернові (1151)


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Топ коментарі
+4
За 3 місяці жодного дощу, спека+40, кукуруза згоріла, сонях згорів, вже мовчу про втрату 20% посівних площ через війну, але врожай рекордний. Процент жирів в маслі, ****, росте. Хавайте, не обляпайтесь.
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16.08.2024 17:06
+4
..не рекордний, а "перевищив прогнози"..
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16.08.2024 17:13
+4
Частину порозсипають поляки, частину знищать кацапи, а гроші які вилучать, частина навіки прилипне до зєдєрьмаків
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16.08.2024 17:21
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За 3 місяці жодного дощу, спека+40, кукуруза згоріла, сонях згорів, вже мовчу про втрату 20% посівних площ через війну, але врожай рекордний. Процент жирів в маслі, ****, росте. Хавайте, не обляпайтесь.
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16.08.2024 17:06 Відповісти
..не рекордний, а "перевищив прогнози"..
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16.08.2024 17:13 Відповісти
Врожай для африканців ?
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16.08.2024 17:10 Відповісти
Доярки надоїли,колгоспники накосили.Так це вже було при совку.Стадо нас повернуло знову в совок.
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16.08.2024 17:14 Відповісти
Частину порозсипають поляки, частину знищать кацапи, а гроші які вилучать, частина навіки прилипне до зєдєрьмаків
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16.08.2024 17:21 Відповісти
Пшениця...
Дає вржай...
Від помило рашистського-
Курівництва...

Аграрій!
На це вважай...
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16.08.2024 17:49 Відповісти
О, буде чим годувати і китайців і малійців та інших прокацапських блазнів.
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16.08.2024 17:57 Відповісти
кретини. кому ви брешете??? врожайність нульова ще й якість зерна дуже низька бо не було дощів! Ціни на пшеницю вже давно нема (перекупи Зе скуповуть по 4 тис, продають по 16 тис за кордон) тому садили майже всі без добрив, та ще й засуха !
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16.08.2024 17:59 Відповісти
Дощ треба на початкових стадіях, коли колос лише формується з семені. На стадіях дозрівання, коли колос наливається, дощ не треба, ще й гнити буде.
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16.08.2024 18:33 Відповісти
запорізька обл жодного дощу з березня. декілька разів був по 3 каплі, пиляку прибило, а в таку спеку воно миттєво випаровувалось.
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16.08.2024 18:44 Відповісти
Якщо з березня - то погано, згоден.
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16.08.2024 18:51 Відповісти
Ціни на пшеницю на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1 тонну

19.08.2024 Пн194,5 $-0,9176,2 €-0,88016,7 грн.-36,3========Вітьок,ти фіздабол..
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19.08.2024 21:41 Відповісти
так ти фуражну пшеницю показуєш, що свиням дають. а подивись 1-3 клас, баран.
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19.08.2024 21:48 Відповісти
За "кордоном" продають по 16 тис.гр? Тобто вдвічи вище за ринкову ціну? Ти себе добре почуваєш?
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19.08.2024 22:19 Відповісти
Ти розумієш, що таке фуражна пшениця?
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19.08.2024 23:01 Відповісти
16 тис.гр.?
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19.08.2024 23:05 Відповісти
Маразм кріпчал...
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16.08.2024 18:02 Відповісти
Повірте - ви цього не помітите ані по цінах, ані по бюджету.
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16.08.2024 18:10 Відповісти
Злі язики плещуть , що 50% економіки України в тіні.
Тобто насправді пшениці зібрали 43,4 млн.тонн?
А і правда , хто перевіряє урожайність прямо на полі ( як і надої молока прямо на фермі) ?
Я такого не чув. Ніколи.
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16.08.2024 19:41 Відповісти

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