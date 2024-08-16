Врожай перевищив прогнози: В Україні завершили збирання пшениці

В Україні завершили збирання врожаю пшениці, намолочено 21,7 мільйона тонн.

Пшеницю обмолочено на площі 4 846,1 тис. га, що становить 100% запланованих площ, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними Мінагрополітики, також завершено збір ячменю – намолочено 5,5 млн тонн з 1397,4 тис. га (100% запланованих площ).

Крім того, завершується збір гороху та ріпаку.

Гороху на площі 207,6 тис. га (99% запланованих) намолочено 458,5 тис. тонн, насіння ріпаку з 1 227,6 тис. га (98%) намолочено 3,4 млн тонн.

Серед регіонів за обсягами збирання зернових лідирують аграрії Одещини – там обмолочено 1 075,7 тис. га.

Водночас найвища урожайність зафіксована у Хмельницькій області з показником 65,5 ц/га.

Наразі Дніпропетровська область приступила до збирання сої, яка обмолочена на 0,65 тис. га при урожайності 15,2 ц/га. А аграрії Миколаївщини приступили до збирання соняшника.

Загалом в Україні станом на 16 серпня зібрано 28,5 млн тонн зернових та понад 3,4 млн тонн олійних. Новий врожай обмолочено на площі понад 7 945,8 тис. га, намолочено 31,82 млн тонн.

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Як повідомлялося, раніше Мінагрополітики прогнозувало, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Наприкінці липня "Українська зернова асоціація" погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних. Зокрема, урожай пшениці в 2024 році очікувався на рівні 19,8 млн тонн (в 2023 році – 22 млн тонн), а ячменю – 4,95 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.