Заснований росіянами стартап припинить працювати в Росії через санкції США

Платформа для спільної віддаленої роботи Miro, заснована розробниками з російської Пєрмі, яка зараз базується в США, припинить обслуговувати користувачів з Росії та Білорусії з 12 вересня.

Відповідного листа компанія розіслала своїм клієнтам у цих країнах, пише російська редакція Forbes.

В компанії пояснили, що 12 вересня набудуть чинності санкції США, які забороняють надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Miro уточнила, що блокування акаунтів відбуватиметься на основі пошуку IP-адрес, зареєстрованих у Росії та Білорусії. Крім цього, враховуватимуть, з яких IP-адрес виконувався вхід в акаунт останнім часом.

Остаточно доступ до облікового запису в Miro для російських та білоруських клієнтів відключать 11 жовтня.

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Стартап Miro у 2011 році заснували росіяни Андрій Хусід та Олег Шардін. До 2013 року компанія називалася RealtimeBoard, а її перший офіс був розташований у Пєрмі. Тепер стартап базується у США та зареєстрований у штаті Делавер, його штаб-квартири також розташовані у Сан-Франциско та Амстердамі. Серед клієнтів Miro – компанії Cisco, Dell, Deloitte, HP, Liberty Mutual, Kaiser Permanente та Okta.

У січні 2022 року Miro стала "єдинорогом", тобто компанією-стартапом, оцінка якої перевищує $1 млрд. У ході останнього інвестиційного раунду компанія залучила $400 млн і отримала оцінку в $17,5 млрд.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Miro закрила свій офіс у Пєрмі, оголосила про вихід з Росії та ліквідувала свою російську компанію.