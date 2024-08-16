Російська влада закликала росіян готуватися до життя під санкціями на десятиліття

Санкційні обмеження, введені Заходом проти Росії, залишатимуться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни РФ проти України.

Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ РФ Дмітрій Бірічевський, виступаючи на дискусійному клубі "Валдай", передає LIGA.net.

"Ця історія на десятиліття. Яким би не був процес та результат врегулювання [російсько-української війни]", – сказав Бірічевський.

За його словами, метою західних санкцій є "несумлінна конкуренція", а війна Росії проти України стала лише "приводом", адже обмеження були запроваджені "набагато раніше".

"Вони накладають нові санкції, нові обмеження. Ось така спіраль іде. І чекати, що це припиниться, – я б на це не розраховував", – зауважив Бірічевський.

Він додав, що йдеться про персональні, секторальні обмежувальні заходи та заморожування активів, яких проти РФ введено "недружніми" державами вже понад 20 тис.

За словами Бірічевського, "більшість країн світу все-таки не приєдналася до цих заходів", але вони "змушені їх виконувати, тому що американці мають "вторинку" – вторинні санкції".

Якими б важкими не були санкції для промисловості та банківської системи, вони змушують Росію "перебудовувати структуру економіки", додав Бірічевський.

"Ми на початку 90-х вважали, що у нас є нафта, газ – ми все інше купимо за кордоном. А ось зараз не купимо", – сказав Бірічевський.

Раніше в Банку Росії заявили, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Як Росія шукає шляхи розрахунків

Російська влада форсує використання будь-яких методів розрахунків, аби закуповувати необхідні товари та отримувати виручку від експорту сировини. Вони тепер згодні навіть на те, чому раніше категорично чинили опір.

Так, Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкриття філій іноземних банків, завдяки яким з'явиться ще один канал для міжнародних розрахунків.

Зараз у Росії не можна відкривати філії іноземних банків, на території РФ можуть працювати лише дочірні банки іноземців чи представництва, а також філії іноземних компаній.

До того стало відомо, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах. Відповідний законопроєкт було внесено до Держдуми РФ у квітні 2023 року, через рік його переписали та внесли заново, а тепер він був ухвалений у першому читанні.

Крім того, в Росії до кінця року обіцяють запустити "золотий" цифровий рубль для проведення платежів.

Обмеження платежів для Росії

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.