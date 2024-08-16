БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 550 34

Російська влада закликала росіян готуватися до життя під санкціями на десятиліття

росія,санкції

Санкційні обмеження, введені Заходом проти Росії, залишатимуться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни РФ проти України.

Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ РФ Дмітрій Бірічевський, виступаючи на дискусійному клубі "Валдай", передає LIGA.net.

"Ця історія на десятиліття. Яким би не був процес та результат врегулювання [російсько-української війни]", – сказав Бірічевський.

За його словами, метою західних санкцій є "несумлінна конкуренція", а війна Росії проти України стала лише "приводом", адже обмеження були запроваджені "набагато раніше".

"Вони накладають нові санкції, нові обмеження. Ось така спіраль іде. І чекати, що це припиниться, – я б на це не розраховував", – зауважив Бірічевський.

Він додав, що йдеться про персональні, секторальні обмежувальні заходи та заморожування активів, яких проти РФ введено "недружніми" державами вже понад 20 тис.

За словами Бірічевського, "більшість країн світу все-таки не приєдналася до цих заходів", але вони "змушені їх виконувати, тому що американці мають "вторинку" – вторинні санкції".

Якими б важкими не були санкції для промисловості та банківської системи, вони змушують Росію "перебудовувати структуру економіки", додав Бірічевський.

"Ми на початку 90-х вважали, що у нас є нафта, газ – ми все інше купимо за кордоном. А ось зараз не купимо", – сказав Бірічевський.

Раніше в Банку Росії заявили, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Як Росія шукає шляхи розрахунків

Російська влада форсує використання будь-яких методів розрахунків, аби закуповувати необхідні товари та отримувати виручку від експорту сировини. Вони тепер згодні навіть на те, чому раніше категорично чинили опір.

Так, Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про відкриття філій іноземних банків, завдяки яким з'явиться ще один канал для міжнародних розрахунків.

Зараз у Росії не можна відкривати філії іноземних банків, на території РФ можуть працювати лише дочірні банки іноземців чи представництва, а також філії іноземних компаній.

До того стало відомо, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах. Відповідний законопроєкт було внесено до Держдуми РФ у квітні 2023 року, через рік його переписали та внесли заново, а тепер він був ухвалений у першому читанні.

Крім того, в Росії до кінця року обіцяють запустити "золотий" цифровий рубль для проведення платежів.

Обмеження платежів для Росії

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Автор: 

росія (14183) санкції (4379)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+13
Путен всех переиграл, много хадовочка.
показати весь коментар
16.08.2024 18:42
+11
лапатнікі-ета стабільнасть...
показати весь коментар
16.08.2024 18:38
+11
показати весь коментар
16.08.2024 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лапатнікі-ета стабільнасть...
показати весь коментар
16.08.2024 18:38 Відповісти
А козломордим китайозьке громадянство важко отримати?
показати весь коментар
16.08.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2024 19:31 Відповісти
Дуже пральна...а якої холєри жирувать...
показати весь коментар
16.08.2024 18:38 Відповісти
Вєк волі нівідать
показати весь коментар
16.08.2024 18:41 Відповісти
Путен всех переиграл, много хадовочка.
показати весь коментар
16.08.2024 18:42 Відповісти
хадов очка...
показати весь коментар
16.08.2024 18:50 Відповісти
Воно само казало, що санкції для них дуже корисні. Чого скиглити?
показати весь коментар
16.08.2024 21:18 Відповісти
Один выход -один выстрел в затылок кремлевскому хану иначе всем хана будет лапотная.
показати весь коментар
16.08.2024 18:42 Відповісти
А ви вважали що імперія то безплатно?
показати весь коментар
16.08.2024 18:43 Відповісти
Короче, доношуйте кросівки, та переходьте на лапті. Якщо залишились ті хто вміє їх плести
показати весь коментар
16.08.2024 18:43 Відповісти
Косоокі комуняки їм лапті сплетуть.
показати весь коментар
16.08.2024 19:04 Відповісти
І в прямому і переносному сенсі
показати весь коментар
16.08.2024 19:13 Відповісти
Свині🇷🇺🐷 повинні існувати та рохкати тільки в свинарнику і жерти лише з корита помиї та недоїдки з господарського столу😝😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
16.08.2024 18:44 Відповісти
Хто б як не матюкав ті санкції, але кацапи по ввп досих пір ніяк не перейдуть ввп 2013 року, як наприклад Польща за цей час виросла з 500 млрд до 811, Сша з 16трлн до 27.
показати весь коментар
16.08.2024 18:45 Відповісти
ВВП в случае кацапов совершенно не показывает реальную обстановку. Там огромный вклад в ВВП в цифрах дает военка, вот только она никакой добавочной стоимости не генерит, а только прожирает деньги, полученные из других источников. И приходится вместо того чтобы деньги вкладывать в вещи которые могут дать как краткосрочные доходы - типа дешевых кредитов производству, так и деньги длинной перспективы - наука, образование, здоровье - они все наоборот оттуда вытягивают и захоранивают в обломках танков в степях Украины. Там у них на самом деле почти все отрасли в минусе, один Газпром выйдет по итогу года в триллион убытка - а всего бюджета у них 32 по моему. Еще есть угольщики с 500 миллиардами убыток, и так можно перечислять до бесконечности. Когда в прошлом году у них массово рвались трубы и целые города замерзали - бюджет на коммунальное хозяйство был 800 миллиардов деревянных. В этом году - 300...
показати весь коментар
16.08.2024 19:14 Відповісти
Допоки у них будуть гроші для війни вони будуть перти вперед, незалежно від реального стану економіки і рівня життя.
показати весь коментар
16.08.2024 19:23 Відповісти
Нет, это так не работает. Даже совок загнулся.
показати весь коментар
16.08.2024 19:42 Відповісти
Совок в 1991 ніяких вєлікіх отєчєствєнних війн не вів. В патріотичному угарі не перебував. Мав міжетнічні збройні конфлікти. Перебував в глибокій економічній кризі через низьку ціну на енергоносії. Населення було в рази бідніше. Китай ще тільки вилазив з комуністичного економічного зубожіння. Порівнювати можна і треба, але щоб зрозуміти, що це різні імперії, різні країни, хоча на перший погляд дуже схожі.
показати весь коментар
17.08.2024 10:50 Відповісти
Хай жеруть траву, як північнокорейські братья. Злигалися кацапи з лайном замість цивілізації, то хай в лайні й потонуть.
показати весь коментар
16.08.2024 18:46 Відповісти
Жєлєзабєтонний занавєс только на пользу!
показати весь коментар
16.08.2024 18:47 Відповісти
Чого скиглить то ? Пуйло ж казав, що санкції їм тільки на користь. Вот і користуйтесь, ублюдки
показати весь коментар
16.08.2024 18:49 Відповісти

показати весь коментар
16.08.2024 18:53 Відповісти
любой ценой, то вже бомбу б кинули, або фронт був би набагато більший і лізли б мільйонами так хочуть знищити, факт, але нічого у них не вийде.
показати весь коментар
16.08.2024 19:01 Відповісти
Но тем не менее уже почти 2.5 миллиона деревянных платят за голову желающего на контракт. И очередь не стоит. И именно поэтому ***** не объявляет всеобщей мобилизации - во первых это вызовет дикий шок внутри стада, которое хочет воевать с дивана - но не хочет в окоп. Те кто хотел - уже или в окопе - или уже сдохли. Остальных придется загонять в армию силой - и как такие воюют - мы плюс минус видим в КНР. А еще в случае мобилизации многие убегут - а еще больше просто спрячутся, выпадут из и так проблемной экономики. В общем там далеко не все так радужно как хочет показать *****.
показати весь коментар
16.08.2024 19:46 Відповісти
В Курській області рф, ймовірно, Сили оборони України завдали удару по мосту через річку Сейм біля села Глушкове. Близько 27 населених пунктів опинилися "відрізаними", а в оточення можуть потрапити до 700 військових рф.
показати весь коментар
16.08.2024 18:56 Відповісти
так як з Антонівським мостом в Херсоні ? який розбили Хаймарсами.
і скільки кацапів потрапило в полон ? Наведіть будь-ласка цифри.
показати весь коментар
16.08.2024 19:42 Відповісти
https://m.censor.net/ua/video_news/3505164/**************************************************************** тримай bobik.
показати весь коментар
16.08.2024 21:38 Відповісти
"Золотй цифровий срубль" та їхні фантики срубльові нікому не треба, то невже вони думають, що хтось поведеть на лохотрон "цифровий золотий срубль"? а обчислення на чому проводити будуть, як їм обладнання ніхто не продає.
показати весь коментар
16.08.2024 19:00 Відповісти
Та ну, расея столько не протянет
показати весь коментар
16.08.2024 19:04 Відповісти
Горілка, настій глоду та скломий якшо будуть, то санкції їм до дупи.
показати весь коментар
16.08.2024 19:07 Відповісти
Скрєпи важливіші, санкції то пуйня для болотного жителя..
показати весь коментар
16.08.2024 20:17 Відповісти
у першу чергу росіянам треба готуватися до того щоб усім повиздихати
показати весь коментар
16.08.2024 22:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 