Російські компанії почали масово шукати IT-фахівців зі знанням китайської мови. Кількість вакансій зросла на 65%

Російські IT-компанії почали масово шукати співробітників зі знанням китайської мови. За сім місяців цього року кількість вакансій із таким критерієм на рекрутингових сайтах зросла на 31-65% рік до року.

Про це пише Коммерсант, передає The Moscow Times.

За даними HeadHunter, попит на програмістів та розробників, які володіють китайською, з січня до липня збільшився на 31% щодо аналогічного періоду минулого року. Загалом на майданчику було опубліковано понад 900 відповідних вакансій.

Тенденцію підтверджують дані сервісу "Авито Работа". Згідно з їхніми підрахунками, у першому півріччі попит роботодавців на IT-фахівців зі знанням китайського виріс на 65% рік до року.

У вакансіях наголошується, що китайська мова потрібна для проведення переговорів із партнерами чи ведення міжнародних проєктів. У ряді оголошень зазначено, що співробітники мають можливість вивчати мову вже в компанії на додаткових курсах.

Як зазначається, зростання попиту на IT-фахівців, які говорять китайською, пов'язане з появою низки азійських додатків на російському ринку.

Так, за минулий рік кількість китайських додатків у RuStore (російський магазин програм для мобільних пристроїв, розроблений корпорацією VK за підтримки російської влади, – ред.) зросла в п'ять разів, а понад 70% компаній із Китаю, зареєстрованих у RuStore, вже заробляють на опублікованих додатках. Російські фахівці адаптують китайські програми під ринок РФ.

Також попит на фахівців із знанням китайської мови пов'язаний із нарощуванням експорту російських продуктів на ринок Китаю.

Ще одна причина – міграція російських виробників електроніки з обладнання HP, Siemens, IBM та інших, які перестали працвати в Росії, на техніку китайських компаній.

Раніше повідомлялося, що обсяги постачання американських процесорів Intel в Росію у січні-квітні 2024 року впали у 15 разів за кількістю і у 12 разів – у грошовому вираженні, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У травні 2023 року США, ЄС та Велика Британія опублікували список із 38 категорій товарів у галузі електроніки, і закликали компанії по всьому світу уникати їх постачання до Росії. До переліку увійшов широкий спектр електронних інтегральних схем, напівпровідників, лазерів та навігаційних приладів.

Водночас американські мікрочіпи і процесори продовжують використовуватися дл виробництва російського озброєння. Оскільки компоненти підлягають експортному контролю, Росія отримує їх безпосередньо, а через мережу посередників із третіх країн, переважно, через Гонконг та Китай.