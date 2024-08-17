Мільярд запитів за три години: monobank зазнав DDOS-атаки

Увечері, 16 серпня, віртуальний банк monobank зазнав масштабної атаки.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Вже маємо близько мільярда запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем", – зазначив він.

Як повідомлялося, зранку 19 липня низка українських організацій в Україні та світі зіштовхнулись із проблемою запуску комп'ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Згодом стало відомо, що глобальний технічний збій, який був пов'язаний із оновленням програмного забезпечення компанією з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 млн пристроїв Microsoft.

Серед українських компаній про збій повідомили у "Новій пошті", Vodafone, Sense Bank та monobank.