Україна до кінця року може відновити додаткові 3 ГВт генерації, – Міненерго

За умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час координаційного брифінгу з питань забезпечення потреб енергетичного сектору України.

"Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів", – зазначив він.

При Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями. Вона аналізує проєкти, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо.

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Зокрема, вже розроблено детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які реалізуються або будуть реалізовані, для виявлення актуальних проблем у їх впровадженні.

Наразі отримано інформацію від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз існуючих у них проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.