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Новини
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В Україні знову здорожчали тепличні огірки. Ціни на них у понад 2 рази вищі за минулорічні

огірок,огірки

Тепличні комбінати України цього тижня знову підвищили відпускні ціни на огірки. Водночас українські виробники відзначають високий попит на тепличні овочі в розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається вельми обмеженою. 

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

За словами учасників ринку, різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірків, що призводить до проблем з вибірками. Також ситуацію погіршують спека й посуха.

Так, за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують огірки до продажу по 40-60 грн/кг.

Варто зазначити, що високий попит на огірки на тлі вельми обмеженої пропозиції призвів до того, що на сьогодні тепличний огірки в Україні надходять у продаж в середньому в 2,2 раза дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

У липні повідомлялося, що ціни на тепличні огірки в Україні були в середньому в 2,5 раза вищими, ніж у середині липня 2023 року. 

У середині серпня в Україні різко подешевшала цибуля. Ціни на неї коливаються в мехаж 7-13 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. 

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продукти (734) ціни (3442)


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Досить скиглити. Згадайте цибулю при Порошенко і пенсіонерів з половиною картоплини
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18.08.2024 21:16 Відповісти
а Скумбрія по чьом?
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19.08.2024 10:19 Відповісти

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