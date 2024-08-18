В Україні знову здорожчали тепличні огірки. Ціни на них у понад 2 рази вищі за минулорічні

Тепличні комбінати України цього тижня знову підвищили відпускні ціни на огірки. Водночас українські виробники відзначають високий попит на тепличні овочі в розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається вельми обмеженою.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірків, що призводить до проблем з вибірками. Також ситуацію погіршують спека й посуха.

Так, за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують огірки до продажу по 40-60 грн/кг.

Варто зазначити, що високий попит на огірки на тлі вельми обмеженої пропозиції призвів до того, що на сьогодні тепличний огірки в Україні надходять у продаж в середньому в 2,2 раза дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

У липні повідомлялося, що ціни на тепличні огірки в Україні були в середньому в 2,5 раза вищими, ніж у середині липня 2023 року.

У середині серпня в Україні різко подешевшала цибуля. Ціни на неї коливаються в мехаж 7-13 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.