Технологічне протистояння: Південнокорейські виробники ШІ-чипів Rebellions і Sapeon домовилися про злиття для конкуренції з Nvidia

Південнокорейські виробники чипів штучного інтелекту Rebellions Inc і Sapeon Korea Inc підписали остаточну угоду про злиття.

Про це йдеться в повідомленні компаній, передає Reuters.

Компанії анонсували переговори про злиття в червні. Угода є останньою спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам чипів ШІ, таким як Nvidia.

Серед акціонерів Sapeon – найбільша телекомунікаційна компанія Південної Кореї SK Telecom і другий у світі виробник чіпів пам'яті SK Hynix.

Rebellions отримали $15 млн інвестицій від Wa'ed Ventures, підрозділу венчурного капіталу Saudi Aramco в липні. За інформацією Rebellions, загальне фінансування компанії перевищило $225 млн.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Nvidia працює над версією своїх нових флагманських чипів штучного інтелекту для ринку Китаю, які будуть сумісні з поточним експортним контролем США.

На початку серпня стало відомо, що експорт чипів пам'яті з Південної Кореї на Тайвань у першому півріччі зріс більш ніж на 225% порівняно з роком раніше завдяки стрибку попиту на високопродуктивну пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM) для штучного інтелекту.