"Нова пошта" вийшла на прибутковість у перших трьох країнах

За підсумками другого кварталу українська група компаній Nova (Нова пошта) змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.

Про це повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець, передає Forbes.

За його словами, компанія планує зробити прибутковими усі ринки, на яких працює група.

Лисовець пояснив, що через обмеження з боку Нацбанку компанія не може виводити з України кошти, які заробила тут, та поповнювати резерви валюти у Європі.

"Усе, що ми можемо інвестувати у Європі – це кошти, які ми заробили у Європі", – зазначає він.

У другому кварталі року позитивний операційний результат групі вже вдалось отримати на ринках Польщі, Молдови та Чехії. У решті країн Nova поки не може пройти точку беззбитковості.

Читайте також: "Нова пошта" залучила кредит від ЄБРР на 70 мільйонів євро

На сьогодні "Нова пошта" присутня у 15 країнах: в Україні, Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% – до 20,12 млрд грн, проте чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% – до 1,49 млрд грн.

"Нова пошта" у 2023 році збільшила чистий прибуток на 85,7% – до 3,97 млрд грн, її виручка зросла на 54% – до 36,47 млрд грн.