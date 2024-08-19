Суд виправдав ексдиректора заводу "Укроборонпрому" у справі про "відкат" від групи Гладковського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав Сергія Філоненка – колишнього директора держпідприємства "Ізюмський приладобудівний завод" у 2014-2023 роках (входить до складу "Укроборонпрому", зараз перебуває у стані припинення).

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, не називаючи прізвища обвинуваченого. Проте обставини справи вказують, що йдеться саме про Філоненка

Суддя-спікер ВАКС Інна Білоус зауважила, що досудове розслідування у справі здійснювались шляхом процедури побічного (непрямого) доказування, а також шляхом дослідження та підтвердження листування, яке було отримане від журналістів.

"За результатами судового розгляду, суд дійшов висновку, що докази, які були надані стороною обвинувачення не відповідають фактичним обставинам справи, були отримані поза належною правовою процедурою з очевидним позазаконним втручанням у права і свободи людини", – заявила Білоус.

Крім того, суд вирішив, що сторона обвинувачення не змогла надати суду оригінали документів, а перевірити автентичність наданих копій не було можливості. Відтак, суд вирішив, що пред’явлене обвинувачення носить характер припущення, оскільки ґрунтується на доказах, зібраних поза межами належної процедури.

"Відтак поза розумним сумнівом не доведено наявність події вчинення злочину. Саме за таких обставин суд виправдав обвинуваченого у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення", – додала Білоус.

Своєю чергою у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пообіцяли подати апеляцію на це рішення суду.

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Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру директору "Ізюмського приладобудівного заводу" (входить до складу ДК "Укроборонпром") у жовтні 2022 року.

За даними слідства, директор держпідприємства впродовж вересня 2016 - січня 2017 років одержав від осіб, пов’язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь", неправомірну вигоду ("відкат") у понад 2,44 млн грн за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Крім того, він не задекларував квартиру в Болгарії, придбану його дружиною у 2020 році за 1,33 млн грн (за офіційним курсом НБУ на той час).

Нагадаємо, у лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила розслідування, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою прокладки" (у тому числі "Оптимумспецдеталь) постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн грн.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних угод причетні екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Навесні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі компанії "Оптимумспецдеталь", яка фігурувала у корупційному скандалі про постачання запчастин підприємствам "Укроборонпрому". 21 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Гладковському в отриманні 950 тис. грн неправомірної вигоди. Також Жукову повідомили підозру у справі про ухилення від сплати податків.