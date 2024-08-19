Бізнес у Харкові звільнили від сплати місцевих податків до кінця року

Харківська міська рада постановила продовжити податкові пільги для місцевих підприємців до кінця року.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Відтак, рішенням сьогоднішньої сесії міська влада пролонгувала звільнення усіх підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

"Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету", – наголосив Терехов.

Він додав, що завдяки пільгам власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.