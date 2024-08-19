"Укрнафта" не змогла купити газові електростанції на 2,6 мільярда і оголосила новий тендер

ПАТ "Укрнафта" скасувала тендери на закупівлю трьох когенераційних газопоршневих електростанцій загальною очікуваною вартістю 2,56 млрд грн (без ПДВ).

14 серпня компанія відхилила пропозицію єдиного учасника тендерів ТОВ "Будспецгарант Груп", тому ці закупівлі відмінять, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом планували замовити три комплектні когенераційні газопоршневі електростанції загальною потужністю 72-80 МВт. Дві електростанції мали бути потужністю 27-30 МВт із трьома двигунами по 960,14 млн грн, а третя – потужністю 18-20 МВт із двома двигунами за 640,09 млн грн. Електричний ККД мав бути не менше 46%, а тепловий ККД – не менше 42%.

Потенційні переможці мали поставити нові електростанції протягом усього трьох місяців після укладення договору. Причому ціна включала поставку, монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію, а також навчання персоналу.

Спершу вимагалось, щоб електростанції були виготовлені не раніше 2023 року, та потім це обмеження прибрали.

На всі тендери пропозиції подало тільки фірма "Будспецгарант Груп", яка майже не знизила ціни. Вона пропонувала електростанції MS1 потужністю 27 МВт по 960,14 млн грн та електростанцію M1 потужністю 18 МВт за 640 млн грн. Виробником була вказана компанія Krachtige Generator Groep із Бельгії. Електричний ККД складав 46,2%, а тепловий ККД – 42,7%.

Однак замовник відхилив пропозиції "Будспецгарант Груп" з усіх трьох тендерів через відсутність цілої низки необхідних документів. Оскільки ця фірма була їх єдиним учасником, то ці тендери будуть відмінені.

Якби з документами у "Будспецгарант Груп" було все гаразд, питома вартість її станцій склала б 36 млн грн за один МВт. Але в червні Київ замовив установки набагато меншою потужністю 3,3 МВт і 4,5 МВт по 18-19 млн грн за один МВт, тобто вдвічі дешевше. Вони мали електричний ККД 46,9% і тепловий ККД 42,4%.

Натомість "Укрнафта" 8-10 серпня оголосила нові тендери на закупівлю когенераційних газопоршневих станцій загальною потужністю 63,59-76,4 МВт на 1,58 млрд грн.

Тепер вона планує замовити більшу кількість станцій – 16 штук меншої потужності від 1-1,3 МВт до 12-14,1 МВт. Вони повинні бути виготовлені не раніше 2021 року. Очікувана питома вартість станцій знизилась і складає близько 19-30 млн грн за один МВт. А строк їхньої поставки із наданням супутніх послуг залишився таким самим – три місяці після укладення договору.