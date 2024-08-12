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"Укрнафта" закупить газопоршневі електростанції за 1,6 мільярда

укрнафта

ПАТ "Укрнафта" оголосило 16 тендерів на закупівлю газопоршневих електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта" закуповує газопоршневі електростанції. Йдеться про сучасні машини з автоматичним керуванням та системами віддаленого контролю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію та навчання персоналу має здійснити переможець тендеру.

Загальна очікувана вартість закупівлі становить 1,6 млрд грн. Відповідні аукціони у системі "Прозорро" заплановані на 26 та 27 серпня.

Установки мають поставити до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, у липні "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт.

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Раніше "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

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Укрнафта (855) електроенергія (4235) закупівлі (2605)


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ПАТ "Укрнафта" оголосило 16 тендерів на закупівлю газопоршневих електростанцій...
ПрАТ НЕК "Укренерго" повідомила про тендер на розробку нафтових проектів (жарт)...
Всесвіту потрібна рівновага 😂
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12.08.2024 15:45 Відповісти

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