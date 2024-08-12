"Укрнафта" закупить газопоршневі електростанції за 1,6 мільярда
ПАТ "Укрнафта" оголосило 16 тендерів на закупівлю газопоршневих електростанцій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрнафта" закуповує газопоршневі електростанції. Йдеться про сучасні машини з автоматичним керуванням та системами віддаленого контролю", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію та навчання персоналу має здійснити переможець тендеру.
Загальна очікувана вартість закупівлі становить 1,6 млрд грн. Відповідні аукціони у системі "Прозорро" заплановані на 26 та 27 серпня.
Установки мають поставити до кінця 2025 року.
Як повідомлялося, у липні "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт.
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Раніше "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.
На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.
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