"Укрнафта" почне виробляти електроенергію. Компанія оголосила тендери на придбання трьох електростанцій

ПАТ "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт.

Відповідні тендери опубліковані в державній системі закупівель Prozorro, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перша установка, загальною потужністю 27-30 МВт, повинна мати 3 газопоршневі двигуни; електричний коєфіцієнт корисної дії не менше 46%. Друга – 27-30 МВт, три газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%. Третя – 18-20 МВт, 2 газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%.

За даними Prozorro, очікувана вартість першої й другої станцій – по 960,14 млн грн (без ПДВ), третьої – 640 млн грн (без ПДВ). Їх мають поставити до 31 грудня 2024 року.

Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки.

Монтаж, шеф-нагляд за монтажем, пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення в експлуатацію здійснюється переможцем тендеру. Також саме постачальник установок проводить навчання для персоналу.

Гарантія на кожну установку – не менше ніж 24 місяці з дати поставки.

Як наголошують в "Укрнафті", встановлення трьох сучасних електростанцій дозволить компанії підтримати власні технологічні потреби та посилити енергосистему України.

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Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.