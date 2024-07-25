"Укрнафта" почне виробляти електроенергію. Компанія оголосила тендери на придбання трьох електростанцій
ПАТ "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт.
Відповідні тендери опубліковані в державній системі закупівель Prozorro, повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що перша установка, загальною потужністю 27-30 МВт, повинна мати 3 газопоршневі двигуни; електричний коєфіцієнт корисної дії не менше 46%. Друга – 27-30 МВт, три газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%. Третя – 18-20 МВт, 2 газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%.
За даними Prozorro, очікувана вартість першої й другої станцій – по 960,14 млн грн (без ПДВ), третьої – 640 млн грн (без ПДВ). Їх мають поставити до 31 грудня 2024 року.
Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки.
Монтаж, шеф-нагляд за монтажем, пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення в експлуатацію здійснюється переможцем тендеру. Також саме постачальник установок проводить навчання для персоналу.
Гарантія на кожну установку – не менше ніж 24 місяці з дати поставки.
Як наголошують в "Укрнафті", встановлення трьох сучасних електростанцій дозволить компанії підтримати власні технологічні потреби та посилити енергосистему України.
Читайте також: "Укрнафта" планує вкласти у будівництво електростанцій $1 мільярд
Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.
На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А "Укренерго" - добувати нафту!
бензині.На газу набагато дешевше.