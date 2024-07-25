БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 663 11

"Укрнафта" почне виробляти електроенергію. Компанія оголосила тендери на придбання трьох електростанцій

укрнафта

ПАТ "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю від 72 МВт.

Відповідні тендери опубліковані в державній системі закупівель Prozorro, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перша установка, загальною потужністю 27-30 МВт, повинна мати 3 газопоршневі двигуни; електричний коєфіцієнт корисної дії не менше 46%. Друга – 27-30 МВт, три газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%. Третя – 18-20 МВт, 2 газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%.

За даними Prozorro, очікувана вартість першої й другої станцій – по 960,14 млн грн (без ПДВ), третьої – 640 млн грн (без ПДВ). Їх мають поставити до 31 грудня 2024 року.

Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки.

Монтаж, шеф-нагляд за монтажем, пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення в експлуатацію здійснюється переможцем тендеру. Також саме постачальник установок проводить навчання для персоналу.

Гарантія на кожну установку – не менше ніж 24 місяці з дати поставки.

Як наголошують в "Укрнафті", встановлення трьох сучасних електростанцій дозволить компанії підтримати власні технологічні потреби та посилити енергосистему України.

Читайте також: "Укрнафта" планує вкласти у будівництво електростанцій $1 мільярд

Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

Автор: 

тендер (2157) Укрнафта (855) електроенергія (4234) закупівлі (2604)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
Дуже правильне стратегічне рішення. Забезпечення автономними джерелами електроенергії з їх розконцентруванням.
показати весь коментар
25.07.2024 12:03
+2
"Укрнафта" почне виробляти електроенергію

А "Укренерго" - добувати нафту!
показати весь коментар
25.07.2024 11:52
+2
Ще напишіть де їх поставлять
показати весь коментар
25.07.2024 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Укрнафта" почне виробляти електроенергію

А "Укренерго" - добувати нафту!
показати весь коментар
25.07.2024 11:52 Відповісти
Дуже правильне стратегічне рішення. Забезпечення автономними джерелами електроенергії з їх розконцентруванням.
показати весь коментар
25.07.2024 12:03 Відповісти
Таким чином, і монополія Ахмєтки зійде нанівець...
показати весь коментар
25.07.2024 12:52 Відповісти
Нет. Укрнафта получит больше возможностей для вывода денег.
показати весь коментар
25.07.2024 16:33 Відповісти
Ще напишіть де їх поставлять
показати весь коментар
25.07.2024 12:22 Відповісти
Это говорит еще раз, что каждый должен перейти на самообеспечение. Иначе зима будет сверхтяжелой.
показати весь коментар
25.07.2024 12:24 Відповісти
Тендер на мільярд гривень з строком подачі заявки (включно з банівською гаратією) 5 робочих днів! Це відверте шулерство, а не тендер.
показати весь коментар
25.07.2024 13:14 Відповісти
Знайдена нова схема виведення бюджетних коштів.
показати весь коментар
25.07.2024 13:14 Відповісти
Щорічна вартість обслуговування захмарна.
показати весь коментар
25.07.2024 14:08 Відповісти
У нас генератор працює на газу або на
бензині.На газу набагато дешевше.
показати весь коментар
25.07.2024 14:55 Відповісти
Якісь завеликі як на мене станції. Мільярд гривень, це 25 млн $ . Сподіваюсь захист продумали, бо на таку ціль можна і ракети не пожалкувати, не говорячи про шахєда. Я би краще робив тридцять маленьких.
показати весь коментар
12.08.2024 17:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 