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"Укрнафта" планує вкласти у будівництво електростанцій $1 мільярд

укрнафта

"Укрнафта" порахувала, що для реалізації її планів з будівництва електростанцій загальною потужністю 1 ГВт знадобиться приблизно $1 млрд.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив генеральний директор компанії Сергій Корецький, передає liga.net.

За його словами, у найближчій перспективі "Укрнафта" планує побудувати газопоршневі установки потужністю не менше 100 МВт. Для цього компанія використовуватиме власні кошти, а також залучатиме кредитні кошти в "Укргазбанку", Sense Bank та "Ощадбанку".

"Плануємо побудувати приблизно 1000 МВт таких установок протягом найближчих трьох років. Хочу наголосити що це дуже і дуже амбітна мета. Орієнтовна вартість – $1 млрд. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій. Це складний проєкт, повна реалізація якого займе приблизно до трьох років", – сказав він.

Компанія сподівається окупити установки за чотири-п'ять років.

"Укрнафта" стане мультиенергетичною компанією. Це невідворотно", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

До того стало відомо, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Автор: 

Укрнафта (861) електроенергія (4285) Сергій Корецький (15)


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Приблизно $1 млрд "вклав" наш уряд минулого року в різноманітних розенблатів з арахаміями, назвавши це - "інвестицією у вітчизняних виробників безпілотників".
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03.07.2024 10:33 Відповісти
прочитав "вкрасти"...
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03.07.2024 10:52 Відповісти
Краще 2 млрд, один для влади, це не гроші.
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03.07.2024 11:17 Відповісти
Коли я працював за кордоном то газові мінітец будували прямо на родовищах, щоб траспортувати тільки електрику .... Ну десь в Полтаві то ризикована але на заході досить реально....

Тільки те що у нас газу не вистачає і ми купляємо реверсний... двояке рішення
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03.07.2024 11:32 Відповісти
Реверс для відводу очей
Ви берете з транзиту, нестачу докуповуєте-реверсивним (віртуальним)...

Що буде якщо транзит припиниться ?
Та й цілісність вже ніхто не поручиться, трубу знищать і все.
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03.07.2024 12:49 Відповісти
Дуже принципово позитивне і корисне рішення. Лише не теплових і не гідроелектростанцій. Використання енергії сонця і вітру. І розосередження по всій території.
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03.07.2024 11:41 Відповісти
Тут незначні орфографічні помилки. Правильно так:
""Укрнафта" планує вкрасти на будівництві електростанцій $1 мільярд"
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03.07.2024 11:50 Відповісти
Ну ми ж тут розуміємо, що такі амбітні проєкти, тільки для казнокрадів.
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03.07.2024 12:12 Відповісти
"Укрнафта" планує вкласти у будівництво електростанцій $1 мільярд - клянуся!!!!! автоматично прочитала "Укрнафта" планує вкрасти у будівництві електростанцій $1 мільярд
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03.07.2024 15:43 Відповісти

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