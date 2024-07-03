"Укрнафта" планує вкласти у будівництво електростанцій $1 мільярд

"Укрнафта" порахувала, що для реалізації її планів з будівництва електростанцій загальною потужністю 1 ГВт знадобиться приблизно $1 млрд.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив генеральний директор компанії Сергій Корецький, передає liga.net.

За його словами, у найближчій перспективі "Укрнафта" планує побудувати газопоршневі установки потужністю не менше 100 МВт. Для цього компанія використовуватиме власні кошти, а також залучатиме кредитні кошти в "Укргазбанку", Sense Bank та "Ощадбанку".

"Плануємо побудувати приблизно 1000 МВт таких установок протягом найближчих трьох років. Хочу наголосити що це дуже і дуже амбітна мета. Орієнтовна вартість – $1 млрд. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій. Це складний проєкт, повна реалізація якого займе приблизно до трьох років", – сказав він.

Компанія сподівається окупити установки за чотири-п'ять років.

"Укрнафта" стане мультиенергетичною компанією. Це невідворотно", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

До того стало відомо, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.