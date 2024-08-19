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Гривня оновила історичний мінімум щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

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Курс гривні знижується щодо долара та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 20 серпня, на рівні 41,3027 грн/$, порівняно із 41,2110 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав на 31 копійку – до 45,6085 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 15 серпня на рівні 45,5497 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2163) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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Евро стало 45, евро...
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19.08.2024 16:38 Відповісти
Чекаємо з цього приводу на термінове звернення Єрмака до українського народу.
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19.08.2024 16:51 Відповісти
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19.08.2024 17:14 Відповісти
Курс должен быть стабильным и не более, чем 11 гривень за евро!
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19.08.2024 18:30 Відповісти

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