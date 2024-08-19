Німеччина хоче перейти на "міжнародне фінансування" для України замість витрат з власного бюджету

Німецька влада впевнена, що міжнародна спільнота зможе ще до кінця цього року реалізувати план "Великої сімки" з виділення Україні кредиту на $50 млрд, який погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів, що дасть змогу фінансувати військову допомогу Києву.

Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу, передає Укрінформ.

Бюхнер нагадав, що G7 узгодили, що ще до кінця 2024 року цей кредит має бути запущений.

"Ми твердо виходимо з того, що те, про що було узгоджено в Італії, є реальним, що це можна втілити в життя. З наступного року кредит буде доступний", – запевнив він.

Бюхнер назвав "справедливим", аби країна-агресорка, Росія, яка напала на сусідню державу, сама платила за те, щоб Україна могла захищатися.

Бюхнер також підкреслив, що Німеччина залишається найбільшим, з великим відривом від інших європейських країн, постачальником допомоги, в тому числі військової, Україні. Ця допомога не зменшуватиметься, підкреслив він.

Речник Міністерства фінансів Фабіан Лебер також запевнив, що весь уряд продовжуватиме надавати військову допомогу, скільки буде потреба.

"Важливо підкреслити, що ми як уряд, міністр фінансів, ми, звісно, хочемо так підтримати Україну, щоб вона могла захиститися в російській агресивній війні", – сказав Лебер.

Відповідаючи на численні запитання щодо того, що в проєкті бюджету Німеччини на наступний рік начебто не передбачена окрема стаття фінансування на військову підтримку України, речник пояснив, що в ході цього фінансування, починаючи з 2025 року, планується перейти на міжнародне фінансування допомоги України в рамках міжнародного інструменту, який був узгоджений у червні на зустрічі G7.

"Щодо цього інструменту наразі ведеться інтенсивна робота", – зауважив Лебер.

За словами Лебера, кредитні гроші будуть передані напряму в бюджет України, і Київ зможе використати їх на те, що вважає за потрібне.

Водночас він заявив, що, "якщо виникне якась нагальна потреба, Мінфін готовий у будь-який момент розглянути це".

Допомога Німеччини для України

Днями імецькі ЗМІ повідомляли, що Німеччина не надаватиме Україні допомогу найближчим часом, адже відповідно до поточного бюджетного планування федерального уряду, наразі грошей на це немає. Утім, уже схвалена військова допомога буде поставлена.

"Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку Канцелярії та Міністерства фінансів. Допомогу, яку вже було схвалено, все ще постачають, але додаткові заявки Міністерства оборони більше не повинні затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца. Міністр фінансів Крістіан Лінднер передав таке прохання в листі міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня", – писало видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.

За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.