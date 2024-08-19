Нацбанк анулював ліцензію ще однієї мережі валютних обмінників

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензію на здійснення обміну готівкової валюти, видану ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп".

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 серпня, воно набирає чинності 20 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Ліцензію анульовано з огляду на наявність у ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп" та його власника істотної участі ознаки небездоганної ділової репутації", – пояснили в НБУ.

Станом на 1 серпня ця компанія мала три пункти обміну валюти на Київщині та у Львові, станом на початок 2024 року їх було шість.

За даними держреєстру, ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп" засноване у травні 2019 року, власниками товариства вказані Артем Шишенко та Олег Коротенко, яким належать по 50% статутного капіталу.

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Як повідомлялося, 12 серпня Національний банк України відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ "Фінансова компанія "Артем", яке контролювало мережу з 319 обмінників.