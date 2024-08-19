"Укргідроенерго" очікує 200 мільйонів євро від ЄБРР та Італії для відновлення пошкоджених обстрілами ГЕС

"Укргідроенерго" готується до використання 200 млн євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Італії.

Про це йдеться в повідоменні компанії за результатами зустрічі генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти з послом Італії в Україні Карло Формоза.

Головною темою зустрічі стало обговорення підтримки італійською стороною відновлення української гідроенергетики в рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку й Урядом Італії, що передбачає виділення 200 млн євро для відновлення гідроелектростанцій "Укргідроенерго", пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.

Сирота подякував послу за підтримку енергетичного сектору, а Формоза своєю чергою запевнив, що Італія готова надати фінансову підтримку українським ГЕС та ГАЕС, пошкодженим внаслідок численних обстрілів з боку Росії.

"Ми будемо активно сприяти реалізації проєктів з відновлення", – зазначив Формоза.

Обидві сторони підтвердили своє прагнення до посилення співпраці та визначили пріоритетні напрямки для спільних енергетичних проєктів.

Про проєкт підтримки

17 лютого 2024 року між Україною, ЄБРР та урядом Італії був підписаний важливий договір гарантії, який має на меті підтримати проєкт "Аварійне відновлення гідроелектростанцій". Того ж дня було укладено кредитну угоду між "Укргідроенерго" та ЄБРР.

Мета проєкту – відновлення пошкодженої внаслідок військової агресії РФ енергетичної інфраструктури України. Кредитні кошти будуть використані для постачання та монтажу необхідного обладнання для двох гідроелектростанцій, а також для підтримки безперервної роботи "Укргідроенерго", що є оператором всіх великих гідроелектростанцій України.

У червні повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".