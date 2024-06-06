Наслідки ракетних ударів росіян: "Укргідроенерго" втратило майже половину потужностей
Від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота, передає Укрінформ.
"Ми втратили близько 45% генерації. Ми практично втратили ДніпроГЕС", – сказав Сирота.
Він зауважив, що по гідроелектростанціям "Укргідроенерго" ворог випустив 118 ракет. Водночас реакція міжнародної спільноти на ці удари була надто млявою, вважає голова компанії.
Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились дві гідроелектростанції, їх обладнання зазнало критичних пошкоджень. Крім того, рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС.
За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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