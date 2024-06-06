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Новини
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Наслідки ракетних ударів росіян: "Укргідроенерго" втратило майже половину потужностей

гес,дніпро

Від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота, передає Укрінформ.

"Ми втратили близько 45% генерації. Ми практично втратили ДніпроГЕС", – сказав Сирота.

Він зауважив, що по гідроелектростанціям "Укргідроенерго" ворог випустив 118 ракет. Водночас реакція міжнародної спільноти на ці удари була надто млявою, вважає голова компанії.

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Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились дві гідроелектростанції, їх обладнання зазнало критичних пошкоджень. Крім того, рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС.

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

ГЕС (126) електроенергія (4240) Укргідроенерго (276) Сирота Ігор (5)


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Частка зеленої енергетики в Німеччині досягла майже 60%. У першому кварталі 2024 року за рахунок енергії вітру в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму. Це відповідає частці 38,5% всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.

Обсяг електроенергії, виробленої сонячною енергією, збільшився на 21%, або на 1,4 млрд кВт·год. У першому кварталі 2024 року він становив 8,1 млрд кВт·год, або 6,6% усієї електроенергії, виробленої за цей період у Німеччині.
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06.06.2024 19:42 Відповісти
Ще розкажіть де вціліли ...нашо ця інфа для ворога?
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06.06.2024 20:01 Відповісти
Так вони цими висловами прикривають власну задницю.
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06.06.2024 20:03 Відповісти
Україна втратила дуже багато у 2019 році коли вибрала до влади недорозвинутих дебілів !!!
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06.06.2024 20:02 Відповісти
Хіба до 2019 мало віслюков було у владі?
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06.06.2024 20:28 Відповісти
Таких імбецильних ще не було.
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06.06.2024 23:40 Відповісти
як на мене, то всі окрім яніка однакові
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07.06.2024 16:21 Відповісти
Ну, що ж, купуємо кожушки і не здаємося долі. Буває, горнемося ближче одне до одного!
Налякав їжака голою сракою)))
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06.06.2024 23:55 Відповісти
Ще трохи і укрідроенерго можна розпускати разом зі всіма прокладками. А пуштун займеться АЕС
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07.06.2024 07:13 Відповісти

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