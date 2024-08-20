Росіяни атакували промисловий об’єкт на Тернопільщині, вирує пожежа

У ніч на 20 серпня окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Тернопільській області, унаслідок чого виникла пожежа.

Про це під час брифінгу повідомили в обласній військовій адміністрації, передає Укрінформ.

"Близько 3:00 ми отримали повідомлення про пожежу на одному з підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце події було встановлено загоряння внаслідок влучання в одну з місткостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, внаслідок чого виникла пожежа", – зазначили представники ОВА.

Зазначається, що для ліквідації пожежі було залучено близько 20 одиниць техніки та 90 рятувальників. Також залучили два пожежні поїзди з Тернополя і Львова.

О 6:50 вогонь вдалося локалізувати. Утім, досі триває гасіння пожежі.

Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня російські військові завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Сумській області, унаслідок чого понад 18,5 тисячі людей залишилися без світла.