В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури представило новий державний портал, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути – autobus.gov.ua.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.
Зокрема, за допомогою порталу можна:
- обрати легального та перевіреного перевізника;
- спланувати безпечний маршрут;
- дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.
Як повідомлялося, у травні Мінінфраструктури заявило про початок тестування порталу автобусних маршрутів. Тоді до порталу приєдналися лише шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Водночас велися технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.
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