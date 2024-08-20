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Новини
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В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

автобус

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури представило новий державний портал, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути – autobus.gov.ua.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.

Зокрема, за допомогою порталу можна:

  • обрати легального та перевіреного перевізника;
  • спланувати безпечний маршрут;
  • дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.

Як повідомлялося, у травні Мінінфраструктури заявило про початок тестування порталу автобусних маршрутів. Тоді до порталу приєдналися лише шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Водночас велися технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

Автор: 

Мінінфраструктури (1376) автобус (247)


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Ну поки що таке собі. Київ - Штутгарт пропонує 2 якихось незрозумілих маршрута. Ні фліксбасу, ні євробасу нічого.
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20.08.2024 11:06 Відповісти
Недолік, що немає точної адреси пункту відправлення/прибуття. Наприклад, автобус прибуває в Париж о 2 годині ночі. І куди, на яку вулицу, який округ? Мені треба спланувати, як доїхати в готель, а інформації немає. Поганий сайт.
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20.08.2024 12:01 Відповісти
"чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг. Джерело: https://biz.censor.net/n3505610"
Так, розраховувати можна
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20.08.2024 12:40 Відповісти
Сайт не працює, намагався забронювати квиток на серпень, вересень, жовтень, - пище, що "немає варіантів"??? Відсутня інформація щодо типу автобуса та його комфортності. Коротше - муйня
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20.08.2024 13:41 Відповісти

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