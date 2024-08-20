В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури представило новий державний портал, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути – autobus.gov.ua.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.

Зокрема, за допомогою порталу можна:

обрати легального та перевіреного перевізника;

спланувати безпечний маршрут;

дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.

Як повідомлялося, у травні Мінінфраструктури заявило про початок тестування порталу автобусних маршрутів. Тоді до порталу приєдналися лише шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Водночас велися технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.