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Новини
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Кабмін запускає обіцяну Зеленським програму "кешбеку". Українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень на місяць

Програма Зроблено в Україні

Кабінет Міністрів підтримав запуск програми "Національний кешбек". Відповідно до нього, українці отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

Відповідне рішення затвердили під час засідання 20 серпня.

Зазначається, що програма запрацює з 2 вересня.

Отримані в межах кешбеку кошти можна буде витратити на певні послуги – медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Також можна спрямувати отримані гроші на допомогу ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека – 3 тис. грн за місяць.

Програма національного кешбеку

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари.

"Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. У COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку – купувати локальні товари", – наголосила вона.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Утім, він не буде нараховуватись на підакцизні товари.

Програма національного кешбеку

Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек".

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Виробники і продавці товарів зможуть доєднатись до програми через портал "Дія". Участь у програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів.

Програма національного кешбеку

Програма національного кешбеку

Також міністерка економіки Свириденко підкреслила, що "Національний кешбек" також сприятиме детінізації торгівлі. Він нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес, додала вона.

Координатором програми "Національний кешбек" виступає Міністерство економіки. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри, Державна податкова служба, "Ощадбанк" та інші уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Що відомо про програму кешбеку на українські товари?

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші

Автор: 

Кабмін (7745) компенсації (330) кешбек (51)


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Топ коментарі
+18
Потужне кешбеківництво
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20.08.2024 13:25
+10
Подивимось як вони і тут обісруться...
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20.08.2024 13:38
+10
Побачила фамілію Шурма, і мене одразу почали терзати смутні сумніви...
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20.08.2024 14:00
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Потужне кешбеківництво
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20.08.2024 13:25 Відповісти
Щоб більше людей скачали дію і надали свої дані,а без дії чому неможна
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20.08.2024 13:29 Відповісти
Можна скачати, надати дозвіл, а потім видалити.
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20.08.2024 13:41 Відповісти
це дурня, щоб встановити дію, ви закачуєте ваші документи. А серверах "рукописи не горят", і видалення дії нічого не дасть.
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21.08.2024 02:02 Відповісти
«Дія» тільки підв'язує ваші залишені сліди воєдино. Насправді ваші дані скрізь
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21.08.2024 03:09 Відповісти
ясно, але масштабні зливи зафіксовано саме з дії
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22.08.2024 01:13 Відповісти
І багато своїх даних через Дію люди можуть надати?
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20.08.2024 14:39 Відповісти
Не можна бо тепер боневтік зробить там віртуальні вибори себе. А тоді підпише капітуляцію
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20.08.2024 14:56 Відповісти
тільки най отримувачі того віртуального кешу одразу відкладають 19,5% (краще 23%, бо військовий можуть підняти) від отриманих сум, аби на початку наступного року подати декларацію та сплатити податки (ПДФО та військовий) державі... бо все ж прозрачно, а доходи підпадають під статтю "інші"...
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20.08.2024 13:31 Відповісти
Що це фігня, щось отримати можна лише через дію, а не за бажанням
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20.08.2024 13:37 Відповісти
До чого тут одне до другого? Там умова стоїть, що кешем бабло знімати не можна, тому «Дія» і прив'язує ту карту віртуальну, з якої можна витратиться тільки на певні послуги...
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21.08.2024 03:12 Відповісти
Звичайний "лохотрон" для "пересічних" й годівниця для "причетних"! А "звичку купувати непотріб" прищепити буде не так легко як здається! "Не грайте з державою у азартні ігри"!
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20.08.2024 13:37 Відповісти
Подивимось як вони і тут обісруться...
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20.08.2024 13:38 Відповісти
Знову всі шляхи ведуть до Дії!? Без Дії ніяк!!!!
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20.08.2024 14:00 Відповісти
вже білети не купиш без дії за кордон. Ублюдки
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21.08.2024 02:03 Відповісти
Побачила фамілію Шурма, і мене одразу почали терзати смутні сумніви...
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20.08.2024 14:00 Відповісти
Зепобіздуни вже всіх побіздили і вирішил и ще тут нагодувати чітко визначених підприємців - сраколизів цієї влади. Однозначно що на користь країні ця задумка не піде.
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20.08.2024 14:01 Відповісти
Я так думаю,що це не лохотрон,це перша ластівка щодо введення електронної валюти CBDC.Так би мовити ще один експерімент як люди відреагують на гроші,які мають термін дії та контроль їх використання
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20.08.2024 14:05 Відповісти
🤔
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20.08.2024 14:28 Відповісти
. А потім усі полетемо на марс.
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21.08.2024 00:58 Відповісти
"Всі транзакції, які будуть здійснюватись за допомогою цифрової валюти, фіксуються та можуть підлягати перевірці з боку контролюючих органів, в тому числі в цілях фінансового моніторингу. Так, наприклад, у разі подібного контролю за використанням коштів можна буде встановити, яка особа і на що переважно витрачає свої гроші. Це може призвести до потенційного спостереження, маніпулювання даними, витоку даних у мережу та інших порушень конфіденційності особи.

При застосуванні заходів фінансового контролю, у разі встановлення певних ознак підозрілості у певній операції, вона може бути заморожена. Тобто, будь-яка транзакція, яка буде здійснюватись через платформу "Електронної гривні", знаходиться під контролем регулятора та може бути відхилена у будь-який час."

Які чудові нововведення заплановані.
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21.08.2024 08:49 Відповісти
Як казав один мій давній знайомий, не сідайте грати з державою в азартні ігри бо у них всі карти "мічені".
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20.08.2024 14:18 Відповісти
у них дія мічена
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21.08.2024 02:04 Відповісти
дай згоду на черговий лохотрон, і мінфін буде знати, скільки ти з'їв ковбаси та випив пива, за місяць.
а, що б отримати 3 тис, треба з'їсти на 30 тис.
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20.08.2024 14:33 Відповісти
Так, чудовий спосіб порівняти витрати із сплаченими податками податками
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20.08.2024 14:40 Відповісти
вертольотні гроші - це ж було вже.
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20.08.2024 14:48 Відповісти
Якась ху@нясь.
Наче воно є і наче його нема.
Особливо сподобалось, що 31 січня кешбек перетворюється на порожнечу.
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20.08.2024 15:39 Відповісти
В цій новині мені тільки подобається, що торгівельним закладам доведеться якось більш яскраво позначати на полках товари саме українського виробництва. Я тільки за купувати українське, але вдивлятися на кожну банку не завжди є час та бажання.
А далі звичайна схема. "Кешбек" перекладуть на продавців, ті, щоб повертати 10%, піднімуть ціни на 15%. Хтось щось десь з держслужбовців вкраде, хтось щось з податківців заблокує і знову будуть вигідно торгувати тільки "свої"
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20.08.2024 16:05 Відповісти
З якими банками у тебе проблеми?
Я, крім вагових сирів та чаю, буквально не знаю жодних продуктів, за якими може у покупця виникнути питання, українські вони чи імпортні. Натомість є продукти, де практично 100% - українське виробництво. Вводячи ними кешбек, держава тупо роздає гроші, нікого ні до чого не стимулюючи.
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20.08.2024 17:38 Відповісти
Я, крім вагових сирів та чаю, буквально не знаю жодних продуктів, за якими може у покупця виникнути питання, українські вони чи імпортні.
=======

З усіх «бла-бла» коментарів найточніший. У самого точно така сама дилема, тільки стосується сиру і масла. Польський чи український купити, польське дешевше та й смак у нормі, в результаті береш і те, і коли знижки на наше дають, начебто і совість чиста.

Але це все дрібні випадки особистого життя, в реальності там в основі наше все і беруть по продуктах. Я кажу про звичайне населення, тому що там ті, хто живе у верхах, той там розділяє, що йому купити на вечір, якої марки хамон і якої погоди розливу сонячної Ніцци вино. Але тим і той кешбек до лампочки
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21.08.2024 03:26 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
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20.08.2024 17:20 Відповісти
Шурма? Да он самого Ахметова обворовывал, за что в 2019 году и вылетел с гендиректоров Запорожстали!
А вообще надо посмотреть и подождать куда эта ЗЕинициатива приведет.

Помнится, уже была в свое время ЗЕинициатива - "каждому пенсионеру по бесплатному смартфоне" ... ну и?

А ещё мне вспоминается "миллиард посаженных деревьев", а особенно - "майский шашлык2022" ... до сих пор вкус того шашлыка помню!
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20.08.2024 17:23 Відповісти
Що навіть по смартфону бабцям не дали??? Йой!! Як же це так!
Лідор же обісцяв!!
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20.08.2024 17:30 Відповісти
До чого причетний безтолковий ішак, там результат навіть не нульовий, а відємний - нова народна прикмета.
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20.08.2024 21:05 Відповісти
😁 Потужно!!! 😁
Я мимоходом за раз в магазині витрачаю більше без врахування планових закупок.
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20.08.2024 21:13 Відповісти
Найбільший кешбек отримає зеля і єрмак ?
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21.08.2024 07:35 Відповісти
Ну ****, барин
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21.08.2024 08:11 Відповісти

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