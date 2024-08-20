Кабмін запускає обіцяну Зеленським програму "кешбеку". Українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень на місяць
Кабінет Міністрів підтримав запуск програми "Національний кешбек". Відповідно до нього, українці отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.
Відповідне рішення затвердили під час засідання 20 серпня.
Зазначається, що програма запрацює з 2 вересня.
Отримані в межах кешбеку кошти можна буде витратити на певні послуги – медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Також можна спрямувати отримані гроші на допомогу ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека – 3 тис. грн за місяць.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари.
"Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. У COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку – купувати локальні товари", – наголосила вона.
Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Утім, він не буде нараховуватись на підакцизні товари.
Участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.
Як отримати кешбек
Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек".
Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.
Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
Виробники і продавці товарів зможуть доєднатись до програми через портал "Дія". Участь у програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів.
Також міністерка економіки Свириденко підкреслила, що "Національний кешбек" також сприятиме детінізації торгівлі. Він нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес, додала вона.
Координатором програми "Національний кешбек" виступає Міністерство економіки. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри, Державна податкова служба, "Ощадбанк" та інші уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
Що відомо про програму кешбеку на українські товари?
Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.
Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня.
Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші
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При застосуванні заходів фінансового контролю, у разі встановлення певних ознак підозрілості у певній операції, вона може бути заморожена. Тобто, будь-яка транзакція, яка буде здійснюватись через платформу "Електронної гривні", знаходиться під контролем регулятора та може бути відхилена у будь-який час."
Які чудові нововведення заплановані.
а, що б отримати 3 тис, треба з'їсти на 30 тис.
Наче воно є і наче його нема.
Особливо сподобалось, що 31 січня кешбек перетворюється на порожнечу.
А далі звичайна схема. "Кешбек" перекладуть на продавців, ті, щоб повертати 10%, піднімуть ціни на 15%. Хтось щось десь з держслужбовців вкраде, хтось щось з податківців заблокує і знову будуть вигідно торгувати тільки "свої"
Я, крім вагових сирів та чаю, буквально не знаю жодних продуктів, за якими може у покупця виникнути питання, українські вони чи імпортні. Натомість є продукти, де практично 100% - українське виробництво. Вводячи ними кешбек, держава тупо роздає гроші, нікого ні до чого не стимулюючи.
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З усіх «бла-бла» коментарів найточніший. У самого точно така сама дилема, тільки стосується сиру і масла. Польський чи український купити, польське дешевше та й смак у нормі, в результаті береш і те, і коли знижки на наше дають, начебто і совість чиста.
Але це все дрібні випадки особистого життя, в реальності там в основі наше все і беруть по продуктах. Я кажу про звичайне населення, тому що там ті, хто живе у верхах, той там розділяє, що йому купити на вечір, якої марки хамон і якої погоди розливу сонячної Ніцци вино. Але тим і той кешбек до лампочки
А вообще надо посмотреть и подождать куда эта ЗЕинициатива приведет.
Помнится, уже была в свое время ЗЕинициатива - "каждому пенсионеру по бесплатному смартфоне" ... ну и?
А ещё мне вспоминается "миллиард посаженных деревьев", а особенно - "майский шашлык2022" ... до сих пор вкус того шашлыка помню!
Лідор же обісцяв!!
Я мимоходом за раз в магазині витрачаю більше без врахування планових закупок.