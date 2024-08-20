Кабмін розподілив ще 5 мільярдів на укриття в школах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення розподілити ще близько 5 млрд грн з бюджету на укриття в школах. Йдеться про навчальні заклади у восьми областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами засіданн уряду.

Зокрема, кошти спрямують на укриття у Чернігівській, Херсонській, Харківській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також уряд розподілив майже 216 млн грн на шкільні автобуси, яких цього року вже закуплено понад 120 одиниць.

Прем’єр нагадав, що цьогоріч у держбюджеті вже було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів та 1 млрд грн – на закупівлю шкільних автобусів.

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"Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів. Таким чином буде забезпечене регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, Запорізька ОДА засекретила кошториси будівництва підземних шкіл за 610 млн грн.