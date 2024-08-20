"єОселя": Кабмін підвищив ставки за пільговими іпотечними кредитами через 10 років користування (оновлено)

Кабінет Міністрів змінив умови програми "єОселя", підвищивши ставки за пільговими іпотечними кредитами після 10 років користування.

Відповідні зміни передбачає постанова уряду №939 від 16 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Цією постановою Кабмін зменшив перший (початковий) внесок для позичальників віком до 25 років до 10%, для громадян віком від 25 року він залишився незмінним – щонайменше 20%. При цьому громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення", отриманого за зруйноване житло.

При цьому впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості упродовж року: кандидат не зможе взяти участь у програмі, якщо він та члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на "єОселю" продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, яке є у власності сім'ї на дату подачі заявки перевищує умови програми "єОселя".

Водночас для всіх категорій позичальників підвищили ставки за користування кредитом після 10 років.

Для військовослужбовців-контрактників ЗСУ, працівників сектору безпеки і оборони, медпрацівників, педагогів, наукових співробітників, які взяли кредит на 20 років, ставка пільгової іпотеки 3% застосовується на перші 10 років, далі вона зросте до 6%.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які не мають власного житла більше нормативної площі, протягом перших 10 років застосовується ставка 7%, далі – 10%.

Змінилися також умови страхування: суму страхового платежу підвищили з 1% до 1,25% вартості предмета іпотеки з урахуванням страхування додаткових ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій.

Змінилися і вимоги до предмета іпотеки. Тепер ним можуть бути майнові права на будинок, що будується (тобто новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми). Водночас за пільговою іпотекою не можна придбати житло в будівлі, яка є пам'яткою архітектури та внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

У пресслужбі Мінекономіки також повідомили, що до умов програми пільгової іпотеки внесли низку змін, щоб спростити доступ до неї для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Зокрема, відтепер члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7%.

При цьому можна буде взяти участь у програмі "єОселі", навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім’ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене або пошкоджене.

Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, діятимуть за старими умовами, наголосили у Мінекономіки.

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Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський анонсував зменшення першого внеску для молоді для отримання пільгового іпотечного кредиту за програмою "єОселя" до 10%.

Нагадаємо, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5896 кредитів на придбання житла на загальну суму 10 млрд грн мільярда гривень. При цьому більш ніж половина кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.