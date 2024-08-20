Кабмін затвердив механізм встановлення мінімальних цін на експорт зерна

Кабінет Міністрів ухвалив Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 19-2 закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", Порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів", – повідомив Мельничук.

Зокрема, передбачено, що визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс". Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються в доларах США за 1 кілограм.

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Як повідомлялося, у Мінагрополітики наполягаюь, що встановлення мінімальних цін на експорт агропродукції створить механізми для боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур. Водночас низка аграрних асоціацій критикували цю норму.