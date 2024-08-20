Київські забудовники отримали дозвіл на зведення нового офісно-готельного комплексу на Хрещатику. ФОТО

Державна інспекція архітектури та містобудування 13 серпня видала дозвіл на будівництво офісно-готельного комплексу "Столичний" на Хрещатику.

Замовником будівництва вказане ТОВ "Грааль", повідомляє Liga.net із посиланням на дані у реєстрі будівельної діяльності.

Бенефіціарами цієї компанії є київські забудовники Ігор Ніконов (KAN Development) та Офер Керзнер (City Capital Group), а також Олег Гавриляк.

У 2003 році Київська міська адміністрація визнала цю фірму переможцем інвестиційного конкурсу на реконструкцію Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень і облаштуванням підземного простору під Хрещатиком (від Майдану до Європейської площі) і під вулицею Грушевського (від Європейської площі до будинку №4).

Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса – офісно-готельного комплексу "Столичний" висотою кілька десятків поверхів. Однак ці наміри зіткнулися з протестами громадськості. Крім того, земельна ділянка, яку планували забудувати, розташована в межах історичного ареалу пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО.

У 2021 році Київрада проголосувала за поновлення ТОВ "Грааль" договору оренди земельної ділянки на вулиці Хрещатик, 5 і передала фірмі сусідню земельну ділянку по вулиці Грушевського, 4б, під забудову.

Тоді депутатам показували передпроєктні зображення, в яких про будівництво хмарочоса вже не йшлося. На рендерах було показано проєкти будинків в один рівень із сусідніми.

Попередньо, забудовники планують звести два будинки на 10 поверхів кожен, а також підземний паркінг на 146 автомобілів.