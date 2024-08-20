Кабмін схвалив програму водозабезпечення постраждалих від війни територій: Миколаєву воду обіцяють через рік
Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня схвалив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.
За його словами, Програма охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.
Він нагадав, що після підриву Каховської ГЕС росіянами вже вдалося забезпечити водопостачання для мешканців Кривого Рогу.
"Але так само важливо забезпечити водою жителів інших регіонів", – зазначив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.
Шмигаль пообіцяв, за результатами її реалізації вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою. А до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 млн українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.
Як повідомлялося, на початку серпня на повну потужність запрацював магістральний водогін "Інгулець - Південне водосховище", який має забезпечити водою Кривий Ріг. За даними Держагентства відновлення, це найбільший найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України.
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