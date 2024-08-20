Рада звільнила затриманого на хабарі "слугу народу" Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
Верховна Рада звільнила затриманого на хабарі нардепа від "Слуги народу" Миколу Задорожнього з посади голови Тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для Сил оборони.
Проєкт відповідної постанови підтримали 282 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Замість Задорожнього очільником ТСК по фортифікаціям та дронам призначили "слугу народу" Олександра Бакумова.
Як повідомлялося, у липні НАБУ повідомило про підозру народному депутату від "Слуги народу" Задорожному у справі про отримання "відкату" від голови сільської ради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.
За даними слідства, "відкат" становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Загалом йшлося про суму 3,4 млн грн.
До обрання депутатом від "Слуги народу" за мажоритарним округом №162 у Сумській області Задорожній працював в івент-агенції "95 кварталу" – GB Event by Kvartal 95, був відомий як шоумен, ведучий та організатор святкових заходів, учасник гумористичної групи "Брати Гагаріни", що виступала на телепроєкті "Бійцівський клуб".
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А то так різко звільнили-ще похудає.
Звільнили з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій .Десь зареготав Коля Мітбол.От якби це жирне стерво пошило собі форму для ТСК,то може і не впіймали б.