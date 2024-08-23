Єврокомісія вивчає рішення Угорщини про припинення допомоги українським біженцям

Європейська Комісія аналізує постанову уряду Угорщини щодо припинення соціальних виплат тим українським біженцям, які прибули з районів, не охоплених війною.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу, передає Укрінформ.

"Нам відомо про цю постанову, і ми розглядаємо її. Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС, яка полягає в тому, що ЄС єдиний у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб. Це те, що ми робили й продовжуємо робити для українського народу, і будемо забезпечувати його захист стільки, скільки буде потрібно", – зауважила Гіппер.

Вона підкреслила, що тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, передбачає доступ до прав у ЄС та всіх його країнах-членах, включно з правом на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги.

"Цей документ щойно набув чинності, і нам треба буде для з'ясування деталей і наслідків зв'язатися з угорською владою", – пояснила Гіппер.

Як повідомлялося, з 20 серпня в Угорщині припинили надавати підтримку деяким українським біженцям після того, як уряд у своєму літньому указі вніс зміни у систему допомоги.

У постанові уряд запровадив нове поняття – так звану зону бойових дій, яка охоплює "адміністративні одиниці України, безпосередньо зачеплені військовими діями". При цьому біженці із заходу України та Закарпаття виключені з цієї системи.

У зв'язку зі змінами багато закарпатців, зокрема роми з подвійним громадянством України та Угорщини, можуть бути виселені зі своїх притулків.

Станом на кінець червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 мільйона громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.