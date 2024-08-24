Росіяни продовжують брати кредити, незважаючи на високі ставки

Високі ставки діють на росіян парадоксальним чином: у липні зростання кредитування сповільнилося, проте все одно залишалося дуже високим. При цьому, однак, сповільнилося зростання банківських вкладів.

Це випливає з даних Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Так, за місяць кредити банків населенню збільшилися на 448 млрд руб. Як зазначається, менше було лише в січні-лютому, але й це дуже багато: приріст у липні становив 1,2%, що у перерахунку на рік близько 15%.

Основне зростання припало на споживчі кредити – 208 млрд руб., або 1,4%. Це менше червневих та травневих 2%, але все одно досить багато, зазначає Центробанк Росії.

Істотний обсяг видач, як і раніше, припадає на кредитні картки, де ставки завжди були високими і тому не такими чутливими до зростання ключової ставки.

Крім того, банки стали заманювати клієнтів низькими ставками під час вибірки ліміту в перший місяць (після закінчення пільгового періоду ставки значно збільшуються). Також деякі позичальники можуть використовувати безкоштовний пільговий період для оплати поточних витрат, зберігаючи кошти на вкладах.

ЦБ Росії вважає уповільнення кредитування своєю заслугою. Він пов'язує це зі зниженням попиту на кредити через їхнє подорожчання (наслідок високих ставок), а також зі скороченням банками пропозиції через посилення регулювання: з липня почали діяти нові обмеження на видачу кредитів найбільш обтяженими боргами людям.

Для обмеження зростання боргового навантаження громадян Центробанк РФ із вересня ще більше ускладнить банкам споживче кредитування.

"Ми очікуємо, що цього року портфель незабезпеченого споживчого кредитування може збільшитися на 12-17%", – заявив директор департаменту банківського регулювання та аналітики ЦБ РФ Александр Данілов.

Він визнав, що це "досить високі темпи, що мають ризики зростання закредитованості населення", але розраховує на те, що наступного року видачі споживчих кредитів мають сповільнитися.

Іпотека впала після скасування іпотеки з держпідтримкою та посилення умов інших популярних пільгових програм. Видачі іпотеки за пільговими програмами зменшилися майже вчетверо – з 679 млрд до 179 млрд руб. Загальні видачі, за попередніми даними, скоротилися більш ніж удвічі – до 356 млрд руб. із 788 млрд руб. у червні.

В очікуванні подорожчання машин на рекордні 111 млрд руб. виріс портфель автокредитів

Раніше повідомлялося, що кошти росіян у банках нещодавно первищили суму в 50 трлн руб., а кредити за підсумками червня досягли 40 трлн руб.

Із 2020 року в Росії діяла пільгова іпотека на житло у новобудовах, яка була запущена урядом як антикризовий захід. Згідно з її умовами, можна було купити житло в кредит під 8% річних з початковим внеском 20%. Однак з 1 липня цього року більшість пільгових іпотечних програм у Росії згорнули, а ринкові ставки за іпотекою перевищили 18% річних, що зробило кредити на житло недоступними для більшості росіян.

Загалом за чотири роки роботи пільгових програм росіяни взяли іпотечні кредити на 25,7 трлн руб. Тільки у 2023 році російські банки видали пільгової іпотеки на рекордні 7,85 трлн руб.