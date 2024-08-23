МОЗ планує обладнати сонячними панелями 300 лікарень до кінця року

На сьогодні понад 90 українських закладів охорони здоров'я оснащені сонячними панелями. До кінця року уряд планує забезпечити альтернативними джерелами енергії до 300 медзакладів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Сьогодні вже понад 90 закладів повністю забезпечені сонячними панелями з енергонакопичувальними батареями, що дозволяє їм працювати в автономному режимі. У наших планах (оснащення, – ред.) як мінімум 300 завершити до кінця цього року.

Це в межах роботи з донорами та благодійниками, у межах проєкту HEAL зі Світовим банком, проєкту з Міненергетики "Промінь надії" – встановлення панелей на закладах охорони здоров'я, які дозволяють або повністю забезпечити заклади, якщо ми говоримо про амбулаторії сімейного типу, або частину відділень, зокрема реанімаційні, де споживання найбільше", – сказав міністр.

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Ляшко наголосив, що пріоритетом уряду є забезпечення кожної адміністративної будівлі та кожного закладу охорони здоров'я альтернативними джерелами енергопостачання.

Раніше повідомлялося, що в 130 лікарнях у різних областях України триває процедура підготовки до встановлення на дахах сонячних електростанцій.