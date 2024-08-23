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Новини
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Із ремонту вийшов ще один енергоблок АЕС, це дозволить не вимикати світло, – Міненерго

аес

Після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива 23 серпня до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть системі ще 1000 МВт потужності та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.

Як повідомлялося, наприкінці липня атомники на два тижні раніше завершили ремонти двох атомних блоків і підключили їх до енергосистеми. Це мало суттєвий позитивний вплив на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі.

Автор: 

АЕС (810) електроенергія (4233) Міненерго (921)


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Топ коментарі
+6
Ага, дякуємо доброму Герману, що зі своєї кишені дав холопам жменю електрики. Дуже дякуємо.
Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на доповідь у Раду щодо корупції в Міненерго. Отримав підтвердження від джерел в енергетичній галузі, що міністр енергетики Галущенко побоявся прийти на не тільки через питання про корупціонерів у його вертикалі. А через те, що він сам став об'єктом НАБУ. Детективи 15 серпня провели обшуки у нього вдома і на роботі по тій самій справі Хейла, якого за версією Міненерго правоохоронці ", - розповів він. За словами Ніколова, у парламентській залі прозвучали б питання про обшук та його причини, що, в свою чергу, потрапило б у міжнародні ЗМІ Джерело:

Джерело:
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23.08.2024 13:20
+2
Дякуємо!
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23.08.2024 13:13
+2
Vivat Владіміру Вєликаму!
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23.08.2024 13:57
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Дякуємо!
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23.08.2024 13:13 Відповісти
Ага, дякуємо доброму Герману, що зі своєї кишені дав холопам жменю електрики. Дуже дякуємо.
Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на доповідь у Раду щодо корупції в Міненерго. Отримав підтвердження від джерел в енергетичній галузі, що міністр енергетики Галущенко побоявся прийти на не тільки через питання про корупціонерів у його вертикалі. А через те, що він сам став об'єктом НАБУ. Детективи 15 серпня провели обшуки у нього вдома і на роботі по тій самій справі Хейла, якого за версією Міненерго правоохоронці ", - розповів він. За словами Ніколова, у парламентській залі прозвучали б питання про обшук та його причини, що, в свою чергу, потрапило б у міжнародні ЗМІ Джерело:

Джерело:
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23.08.2024 13:20 Відповісти
Молодці. Дякую
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23.08.2024 13:21 Відповісти
Vivat Владіміру Вєликаму!
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23.08.2024 13:57 Відповісти
Думаєш - він сам носив ТВЕЛи в реактор?
А от тим, хто безпосередньо ремонтував і перевіряв роботу реактора, і завантажував нові збірки з ядерним паливом, і робив це швидше за нормативи - дійсно велике спасибі!
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23.08.2024 15:22 Відповісти
Шановний Only, а Ви не скажете, якого біса знадобилося ремонтувати УСІ енергоблоки АЕС одночасно?! Мабуть це знаєте "Only you"...
Не можна було робити це послідовно?

Звичайним работягам, звісно подяка, а от усяким Галущенкам, Кудрицьким, Ахметовим та іншим мафіозі будемо дякувати якось іншим разом
...
PS: ТВЕЛи вручну ніхто не носить і тим більше не перевіряє. Рівень радіації високуватий навіть для наших "героїчних" енергетиків. Це робиться автоматизованими механізмами. А оператори тимчасом сидять за пультом, дивлячись на екран. Почитайте трохи шкільний курс
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23.08.2024 17:37 Відповісти
А хто Вам сказав, що они ремонтувались одночасно? Плюньте йому у вічі!
Стосовно ТВЕЛів - знаєте, що таке сарказм у відповідь на відверту дурню в коментарях?
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24.08.2024 02:20 Відповісти
Пану Кудрицькому в очі плюю не лише я.
Ремонтували їх, звісно, не одночасно (бо таких спеціалістів не дуже багато), але зупинили УСІ ОДРАЗУ.
Якщо б Ви (та Only You) були хоч трохи в темі, ви б знали про багаточисельні повідомлення та інтерв'ю Укренерго про те, що причини відключень полягають в "плановій зупинці енергоблоків АЕС на ремонт". А плани змінити (чи хоч трохи підкорегувати) - то вже для них важкувато, бо бошки ж нема, а підтримують їх only ЗЄботи
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24.08.2024 10:56 Відповісти
Посилання на інфу про одночасну зупинку великої кількості блоків, будь ласка.
Якщо, звісно, Ви не балабол/москаль.
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24.08.2024 11:15 Відповісти
Звичайно, ось тримайте один з прикладів (яких мільон). Я ж розумію, що Вам важко зробити пошук самому - для цього ж потрібно мати не only те, що у Вас є, але й певну клепку в голові.
https://novosti-n.org/ua/news/V-Ukrenergo-povidomyly-koly-zminytsya-sytuacziya-iz-vidklyuchennyamy-svitla-294872
"У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більшою доступна потужність" © Кудрицький
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24.08.2024 13:29 Відповісти
Та стосовно мізків, які потрібні для того, щоби нагуглити середній строк планових середніх чи тим більше капітальних ремонтів блоків АЕС - це дійсно так, правда.
Бо в кого мозок відсутній, чомусь реально вважає що ремонт енергоблоку робиться максимум два-три тижня, зате сморіду від нього повно!

Ось приклад ще зі старих часів!
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24.08.2024 14:34 Відповісти
Прекрасна таблиця!
Вона якраз і підтверджує те, що я Вам намагаюсь пояснити.
Подивіться по датам початку/завершення ремонтів - чи були тоді одночасні ремонти хоч на якійсь значній кількості енергоблоків? Ні, ремонти були рівномірно розподілені у часі. Тому й відключень електрики тоді не було ніяких. А зараз більше половини енергоблоків відключили ОДНОЧАСНО за рішенням уряду, яке довго-довго обговорювалося (знов жеж з невиправданими витратами часу).
Порівняйте це з тим, що відбулося зараз.
Як і зараз невиправданно довго обговорюються кроки по відновленню, та проводяться довготермінові тендери, коли потрібні термінові заходи (варіантів для яких повним-повно).
Та ще й хабарі немаленькі беруться з кожного претендента на відбудову.
А Ви їх виправдовуєте!

PS: Мозок здебільшого складається з жиру. Я впевнений, що у Вас в черепній коробці кількість жирової маси достатня. Але мозок без клепки - це просто жир.
Думайтє...

Хоча, кому я все це пишу..?
Подальші освітні програми будуть лише за гроші
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24.08.2024 18:37 Відповісти
Ще раз - наведи подібну таблицю, чи якісь інші дані, які б підтверджували, що в цьому році одночасно у ремонті стоять більше ніж 5-6-7 блоків одночасно.

Але ти точно цього не зможеш зробити, бо здатен тільки гівном кидатись навкруги, а спроби образити опонента вважаєш найкращим аргументом у суперечці.

Тож я не чекаю від тебе, що ти кинешся шукати підтвердження своїх слів - русня ніколи не страждає аргументацією, вважаючи що їхне слово є єдино правільним.
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24.08.2024 19:02 Відповісти
Ох, як заворушився Галуня після арешту його заступника!
І АЕС швиденько ремонтуються, і резерви знаходяться...
Може там треба ще трохи поворушити, розгребти це кубло усяких Укренергів, ДТЕКів, Yasno та іншої мафії?!
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23.08.2024 17:27 Відповісти
На Чаес 3 справних реактори без діла які Кучмовоз в 90х вимкнув щоб попіаритись!
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23.08.2024 19:26 Відповісти
Якраз сьогодні обстріли все показали ...
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26.08.2024 20:43 Відповісти

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