Із ремонту вийшов ще один енергоблок АЕС, це дозволить не вимикати світло, – Міненерго
Після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива 23 серпня до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть системі ще 1000 МВт потужності та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
У Міненерго додали, що наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.
Як повідомлялося, наприкінці липня атомники на два тижні раніше завершили ремонти двох атомних блоків і підключили їх до енергосистеми. Це мало суттєвий позитивний вплив на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі.
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Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на доповідь у Раду щодо корупції в Міненерго. Отримав підтвердження від джерел в енергетичній галузі, що міністр енергетики Галущенко побоявся прийти на не тільки через питання про корупціонерів у його вертикалі. А через те, що він сам став об'єктом НАБУ. Детективи 15 серпня провели обшуки у нього вдома і на роботі по тій самій справі Хейла, якого за версією Міненерго правоохоронці ", - розповів він. За словами Ніколова, у парламентській залі прозвучали б питання про обшук та його причини, що, в свою чергу, потрапило б у міжнародні ЗМІ Джерело:
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А от тим, хто безпосередньо ремонтував і перевіряв роботу реактора, і завантажував нові збірки з ядерним паливом, і робив це швидше за нормативи - дійсно велике спасибі!
Не можна було робити це послідовно?
Звичайним работягам, звісно подяка, а от усяким Галущенкам, Кудрицьким, Ахметовим та іншим мафіозі будемо дякувати якось іншим разом
...
PS: ТВЕЛи вручну ніхто не носить і тим більше не перевіряє. Рівень радіації високуватий навіть для наших "героїчних" енергетиків. Це робиться автоматизованими механізмами. А оператори тимчасом сидять за пультом, дивлячись на екран. Почитайте трохи шкільний курс
Стосовно ТВЕЛів - знаєте, що таке сарказм у відповідь на відверту дурню в коментарях?
Ремонтували їх, звісно, не одночасно (бо таких спеціалістів не дуже багато), але зупинили УСІ ОДРАЗУ.
Якщо б Ви (та Only You) були хоч трохи в темі, ви б знали про багаточисельні повідомлення та інтерв'ю Укренерго про те, що причини відключень полягають в "плановій зупинці енергоблоків АЕС на ремонт". А плани змінити (чи хоч трохи підкорегувати) - то вже для них важкувато, бо бошки ж нема, а підтримують їх only ЗЄботи
Якщо, звісно, Ви не балабол/москаль.
https://novosti-n.org/ua/news/V-Ukrenergo-povidomyly-koly-zminytsya-sytuacziya-iz-vidklyuchennyamy-svitla-294872
"У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більшою доступна потужність" © Кудрицький
Бо в кого мозок відсутній, чомусь реально вважає що ремонт енергоблоку робиться максимум два-три тижня, зате сморіду від нього повно!
Ось приклад ще зі старих часів!
Вона якраз і підтверджує те, що я Вам намагаюсь пояснити.
Подивіться по датам початку/завершення ремонтів - чи були тоді одночасні ремонти хоч на якійсь значній кількості енергоблоків? Ні, ремонти були рівномірно розподілені у часі. Тому й відключень електрики тоді не було ніяких. А зараз більше половини енергоблоків відключили ОДНОЧАСНО за рішенням уряду, яке довго-довго обговорювалося (знов жеж з невиправданими витратами часу).
Порівняйте це з тим, що відбулося зараз.
Як і зараз невиправданно довго обговорюються кроки по відновленню, та проводяться довготермінові тендери, коли потрібні термінові заходи (варіантів для яких повним-повно).
Та ще й хабарі немаленькі беруться з кожного претендента на відбудову.
А Ви їх виправдовуєте!
PS: Мозок здебільшого складається з жиру. Я впевнений, що у Вас в черепній коробці кількість жирової маси достатня. Але мозок без клепки - це просто жир.
Думайтє...
Хоча, кому я все це пишу..?
Подальші освітні програми будуть лише за гроші
Але ти точно цього не зможеш зробити, бо здатен тільки гівном кидатись навкруги, а спроби образити опонента вважаєш найкращим аргументом у суперечці.
Тож я не чекаю від тебе, що ти кинешся шукати підтвердження своїх слів - русня ніколи не страждає аргументацією, вважаючи що їхне слово є єдино правільним.
І АЕС швиденько ремонтуються, і резерви знаходяться...
Може там треба ще трохи поворушити, розгребти це кубло усяких Укренергів, ДТЕКів, Yasno та іншої мафії?!