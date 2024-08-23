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Новини
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Прикордонники зафіксували збільшення потоку громадян на в’їзд в Україну

Затримано два псевдоподружжя

Пасажиропотік на кордоні з Україною залишається стабільно високим. Із кінця липня та протягом серпня фіксують тенденцію до збільшення перетинів кордону на в'їзд в Україну порівняно з виїздом.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Пасажиропотік залишається досить високим. У будні це близько 120 тисяч осіб за добу, у вихідні – 140-150 тисяч. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд", – заявив він.

Демченко додав, що з початком літнього сезону – у червні – переважно люди виїжджали з України.

Як повідомлялося, у всіх пунктах пропуску на кордоні України запрацювала автоматизована система митного оформлення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1127)


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23.08.2024 20:07 Відповісти

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