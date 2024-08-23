Прикордонники зафіксували збільшення потоку громадян на в’їзд в Україну

Пасажиропотік на кордоні з Україною залишається стабільно високим. Із кінця липня та протягом серпня фіксують тенденцію до збільшення перетинів кордону на в'їзд в Україну порівняно з виїздом.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Пасажиропотік залишається досить високим. У будні це близько 120 тисяч осіб за добу, у вихідні – 140-150 тисяч. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд", – заявив він.

Демченко додав, що з початком літнього сезону – у червні – переважно люди виїжджали з України.

Як повідомлялося, у всіх пунктах пропуску на кордоні України запрацювала автоматизована система митного оформлення.