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Новини
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"Національний кешбек" може прискорити зростання ВВП України на 0,25%, – Мінекономіки

бігун

Завдяки впровадженню програми "Національний кешбек" ВВП країни до кінця року може зрости на 0,25%.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає Укрінформ.

"Наші прогнози показують, що програма "Національний кешбек" може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року", – зазначила вона під час презентації результатів дослідження "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек".

За словами Бігун, результат залежить від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.

"Програма "Національний кешбек" є частиною складової програми "Зроблено в Україні". Це велика програма в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП", – сказала заступниця міністра.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Автор: 

ВВП (1134) Мінекономрозвитку (1994) кешбек (51)


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Мільйон дронів... Може....
Мільярд дерев... Може...
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23.08.2024 15:07 Відповісти
Чергова зелена маячня -підняти податки, щоб їх кешбеком повертати.... То тільки повні зелені ідіоти таким можуть тішитись...
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23.08.2024 15:10 Відповісти
Національний кішлак...
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23.08.2024 15:11 Відповісти
Чергова локшина, вони здається усі з квкщників і на чомусь сильно сидять...
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23.08.2024 15:20 Відповісти
Завдяки впровадженню програми "Національний кешбек" присмоктувачі зелені зможуть збагатитися ще більше
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23.08.2024 15:26 Відповісти
А скіки любителів халяви на це поведеться?
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23.08.2024 16:48 Відповісти

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